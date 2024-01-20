容祖兒首將演唱會搬上大銀幕 自嘲票房毒藥都全院滿座 要列入人生記事簿 (16:37)

容祖兒首次將她的演唱會搬上大銀幕，於戲院放映10場《ANOTHER SIDE...JOEY‧MY SECRET‧LIVE》。祖兒昨天與導演彭秀慧出席謝票活動時，宣布下星期會加開場次，除了香港，澳門亦會上映。兩人由下午4時開始出席了8場謝票活動，場內不少觀眾跟祖兒一齊穿上閃令令服飾，又不時大合唱及亮起手燈，現場變成一片燈海，令祖兒十分感動。有觀眾自稱從南非、英國、加拿大等地回港看這次的戲院版演唱會，又有觀眾流淚感謝祖兒的歌聲陪伴他渡過疫境，將他從谷底拉上來。

祖兒在活動上分享她最難忘的電影版片段，是當她在台上談到感情路時，就會有一位女歌迷的聲音出現，大叫「人哋幫你解㗎個胸圍」。這位女歌迷昨天也在場，祖兒、彭秀慧看到她開心大叫︰「嘩！走遍大江南北，我們終於找到你！」容媽媽及弟弟容逸恆一家也到場支持，容媽媽回想祖兒開騷時，她每晚在台下也擔心女兒身體或有機會發生其他問題，看電影版就省卻了這份擔心。

談到在戲院播映演唱會，祖兒說︰「IMAX熒幕很大，我被放大了100倍，第一次見到超巨型的自己，也看不見自己的毛孔，真的要多謝媽媽。熒幕那麼大，一切也變得無所遁形，很多細節是這天才看到。看到自己用心演繹每首歌，沒辜負34場觀眾，真的要稱讚一下自己。觀眾那麼喜歡我這次演出，我很開心、感動。憑這次的演唱會電影版角逐金像獎影后？我豈敢強求﹗我這個票房毒藥，可以令戲院全院滿座，已能寫入我的人生記事簿，是個非常好的回憶。如獲提名，我會很開心，可以感受行金像獎紅地氈的滋味。」祖兒最後透露正計劃明年舉行大型演唱會。

（即時娛樂）