馮允謙(Jay)與陳凱詠(Jace)昨晚合作演出音樂會,兩人分別獨唱《Leave The Door Open》、《Rolling In The Dee》及合唱歌曲《反對無效》,為演出揭開序幕。陳凱詠繼開騷時的粉紅短裙配毛毛靴,之後又換上露腰裝跳唱《練功》、《各行各路》及《收聲多謝》,其間更脫去外套,露出入面的小背心。她勁歌熱舞,更一度瞓地、劈腿,掀起全場高潮。兩人尾聲時充當攝影師互拍。馮允謙拿着攝影機追拍陳凱詠,滿場飛的陳凱詠笑言︰「你追不到我﹗你拍的照片很差,懂不懂拍攝角度?」輪到陳凱詠拍攝時,馮允謙叮囑她不要「低炒」,陳凱詠卻沒理會,還說對方很有型。

兩人騷後受訪,陳凱詠表示跳唱得不夠喉,又讚馮允謙演出前不停叫她放心,十分體貼。陳凱詠說︰「我已兩年沒公開演出,很緊張,很大壓力,Jay不停叫我放心演出,很窩心。」馮允謙笑言陳凱詠在台上迫他跳舞,他也希望下次可挑戰跳舞。陳凱詠說︰「我幾忙也會教他跳舞﹗他放鬆後跳舞時有Boy Band感,他只是害羞,有很多大家未見過的一面。」

