周奕瑋奪男主持獎後不加價 羅毓儀身高相若可組CP拍節目 (18:11)

周吉佩、羅啟豪預告他們一班《中年好聲音》歌手，將在《慈善星輝仁濟夜》中跟長者及小朋友合唱《青春頌》。（柯美攝）

周奕瑋、羅毓儀、周吉佩、羅啟豪等，今日出席在商場舉行的《慈善星輝仁濟夜》記者會，吸引大批粉絲捧場。記者會宣布慈善騷舉行當晚，許冠傑、郭富城、任賢齊和林家棟均會「現身」支持。

周奕瑋表示《仁濟夜》將是他贏得「最佳男主持」後的第一個大騷︰「得獎後多了很多客戶支持，希望今年有更多工作機會，我不會加價。」他透露下月農曆年時會和「最佳女主持」得主麥美恩去澳門工作，希望兩人日後繼續以「MCP」組合形式工作。

羅毓儀被指身高與周奕瑋合襯，她不介意跟對方組「CP」，說可以一起拍日本旅遊節目。周奕瑋覺得適合，指羅毓儀精通日文，跟自己身高相若。他說︰「公司曾叫我找高度沒違和感的拍檔，之前只有鄺潔楹。嘗試拍劇？男主持獎分量重，我未承受到，專注主持工作較好。如有機會，我不介意拍劇。郭柏妍、羅毓儀在《下流上車族》中飾演芊芊、蔓蔓，我可以做億億。」

周吉佩、羅啟豪預告他們《中年好聲音》歌手將與一班長者及小朋友合唱《青春頌》，周吉佩亦會獨唱劇集《飛常日誌》主題曲。兩人去年不停工作，羅啟豪表示收入還可以，希望下月可過肥年。他說︰「工作忙到連呼吸的時間也沒有，沒時間購物獎勵自己。」周吉佩自言有入無出，所有收入也上繳給太太。他笑言︰「除非客戶打賞，我才會有一點私己錢。」

（即時娛樂）