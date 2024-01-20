陳展鵬失落視帝無失望 單文柔爆小豬比送爸爸窩心大襟章 (20:14)

小豬比當晚於頒獎禮結束後，向踏入家門的爸爸陳展鵬送上寫上「Best Dad Forever」字句的大襟章。（陳展鵬Ig圖片）

陳展鵬與太太單文柔、陳國坤與黃依汶及兒子陳真等，今天（20日）錄影無綫賀年節目。陳展鵬夫婦本想帶女兒陳諾瑤（小豬比）到場，讓女兒看看父母工作的地方，惜小豬比臨時身體不適。陳展鵬說︰「佢有啲唔舒服，可能緊張得滯。佢講咗好耐想嚟，成日覺得我喺呢度拍嘢好好玩。佢之前拍節目時唔知道自己會被拍，後來見有途人識得佢好驚訝，我要慢慢同佢解釋。」

談到在台慶頒獎禮上失落男主角獎，陳展鵬說︰「我冇失望，因為已收到窩心大獎，個女好正﹗」單文柔解釋︰「我哋當晚頒獎禮返到屋企，小豬比同爸爸講冇獎唔緊要，佢畀個獎爸爸，係一個寫住『Best Dad Forever』嘅大襟章，好Sweet﹗佢以為爸爸參加跑步比賽，跑得慢輸咗。」陳展鵬計劃農曆年和妻女外遊，單文柔想去陽光與海灘的地方，但擔心丈夫知道後會帶她去長洲、南丫島。陳展鵬笑言︰「你睇我啲劇都知我好浪漫，南丫島都可以好浪漫，帶你去數星星﹗」

黃依汶表示陳真首次上節目，昨晚緊張到失眠。她說兒子沒表演慾，不喜歡表演，不愛唱歌跳舞，見演員拍戲時要NG也說不喜歡。黃依汶表示︰「佢鍾意做運動同研究科學，希望真係。藝人工作辛苦又被動，我同佢講過寧願佢喺創意或科學方面發展。」黃依汶透露正籌備開餐廳，說兒子快8歲大，她有時間做喜歡的事，但不會復出樂壇唱歌。

（即時娛樂）