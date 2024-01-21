鄭秀文休養逾半年重新出發 宣布今年7月開騷 (14:03)

鄭秀文（Sammi）去年5月確診新冠病毒，康復後因出現聲沙、咳嗽，體力及聲線等後遺症，決定將7月的13場紅館演唱會延期。Sammi自去年7月中宣布新EP上架後，就沒再更新Ig，之後大半年一直處於休養狀態，直至近日才再次活躍起來。

她昨天（20日）起在Ig分享多張近照，宣布將於今年7月開騷。Sammi說︰「2023年，是一個特別之年。🦠🤕😷 決定休養之前，理智地推辭很多工作，當中也包括一些夢寐以求的工作。回頭看，這是2023年最好的決定，清空工作壓力，擺低工作的自己，才能在無人太空徹底休養，拯救身體。七個月以來，健康有高有低...... （尤其是十月中後至十一月底，disaster）心境當然也...... 有低有高。 📉📈 會過去的。也過去了。🌈像清新雨後陽光。☀️ 鎖定七月份演唱會。🥳 #mi在休養期間認真地鑽研了化妝遲吓分享美照🤪。」

決定好重啟演唱會的日子，Sammi亦重新開始進行體能訓練，一開始時只敢小試牛刀，只做了35分鐘心肺運動。她說︰「Time to Start﹗像一個小休後的運動員重新出發。冇做運動七個月，預咗好吃力。小試🐮🔪，35分鐘心肺運動，Thank God 感覺良好。病癒是弱🐔啲，但可以。」

（即時娛樂）