泰星Jam重演《衝上雲霄》情節 拍檔Film讚靚仔過吳卓羲 (17:32)

Jam（左）曾被指跟吳卓羲「撞樣」，Film（右）認為兩人是有點相似，但Jam比吳卓羲靚仔。（蘇珮欣攝）

去年泰劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin（BK）、PP Krit（PP）在港舉行粉絲見面會時，擔任主持人的香港KOL Jon Jon涉歧視內地粉絲而爆出風波，其後被換走。昨晚（20日）主演泰國BL劇《吸引力法則》的男星Jam與Film在九展舉行粉絲見面會，場內八成觀眾為內地人，大會請來精通泰語、英語、國語及廣東話的馬來西亞華裔藝人邱培聰擔任司儀，他全晚廣東話、普通話雙語發言。

Jam與Film分別穿上露臂及Deep V裝登場，獻唱歌曲《True love》及《First love》。Jam以普通話說：「我很想念你們，你們想念我嗎？」Film也用普通話表示：「你們是最好的，好愛你們。」Jam自爆日前穿了無袖上衣來港，怕香港天氣涼，臨急在機場買外衣，差點趕不及上機，結果抵港後發現香港天氣不是很涼。談到香港美食，他們賣口乖表示「有粉絲的心就飽了」。

兩人在清談環節上被問到喜歡擁抱還是親吻，Film說︰「親吻，因為身體有很多部位可以惜，我最喜歡惜別人的額頭。」Jam則喜歡擁抱，說抱着對方，對方就跑不掉，想親哪裏也可以，惹來台下粉絲尖叫。他們之後玩傳球及蒙眼猜道具遊戲，粉絲每次見到他們有身體接觸都歡呼。問題環節中，Jam透露想在香港買限量版結他，Film則表示去寺廟拜神。兩人被踢爆抵港後品嘗了北京填鴨及紅豆鍋餅，可惜因要喼弗不能大快朵頤。

Jam與Film為粉絲送上驚喜，換上飛機師造型扮吳卓羲與馬國明，重演TVB劇集《衝上雲霄》情節。Jam曾被指跟吳卓羲「撞樣」，Film也覺得似，但力撐拍檔「靚仔過吳卓羲」。活動尾聲，大會送上蛋糕為下月29歲生日的Jam慶祝，Jam表示生日願望是每年舉辦粉絲見面會。

（即時娛樂）