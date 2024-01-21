本尊就位｜孔德賢升呢男一速瘦7.5公斤 謝東閔撇甩御用衰人外號 (18:05)

孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂等主演的新劇《本尊就位》月尾（29日）首播，劇情講述借神仙呂洞賓（謝東閔飾）之名騙取善信金錢的陳木昆（孔德賢飾），因負面評價太多觸怒呂洞賓本尊下凡算帳，可惜算帳途中殺出「尋仇吼天犬」，令呂洞賓滯留民間。原來呂洞賓與木昆曾有宿世孽緣，當年因呂洞賓對年少木昆不聞不問、釀成悲劇令木昆走上歪路，及後呂洞賓發現「被下凡」除了要化解與木昆的恩怨，還要一起成長。

謝東閔拍劇經驗接近14年，近期較為突出的角色都是衰人，包括《黯夜守護者》的Big Boss、《你好，我的大夫》的衰格偷食老公，及《旁觀者》中的加害者，3個角色均獲讚演得入型入格，因此被封為「御用衰人」。謝東閔這次在《本》劇飾演一名反應慢半拍兼帶點天然呆的好神仙，喜感十足。謝東閔說︰「其實我都演過正氣角色，只係咁啱近期壞角色較多。」談到演神仙，他表示其中一個大難題是髮型：「監製想我兩個造型嘅頭髮都長番少少，所以我兩個造型都有加到假髮。我哋拍嗰陣都幾熱，又要戴頭套又要黐鬚，都幾辛苦。」

《本》劇不少情節的靈感源自民間典故，如「尋仇吼天犬」的橋段便源自民間典故「狗咬呂洞賓，不識好人心」。吼天犬無辜被蒙上「惡犬」污名而心有不甘，於是將矛頭指向呂洞賓毁其清譽，引發「神狗大戰」，呂洞賓更因而法力盡失。謝東閔拍攝這場戲時要吊威吔兼跟空氣對打︰「嗰場我主要係同空氣對打，好似拍緊Marvel咁，而且係第一次吊威吔吊到咁高，去到個廠個頂咁滯，仲要吊咗成晚。我有少少畏高，所以都幾驚。」

升呢男一的孔德賢坦言收到角色的第一個反應是「不懂反應」，他說︰「真係唔識反應，好感恩公司畀呢個機會我。拍攝過程好開心、好期待，同自己講要盡最大努力。我呢幾年拍劇都係同同輩演員對戲多，今次接觸好多前輩，佢哋教我咩叫敬業樂業，無論喺邊個崗位都要發揮自己最大嘅努力。」為演好男一角色，他自言「瞓覺都攬住劇本」，更1個月瘦了7.5公斤。孔德賢說︰「我本身唔肥，嗰陣生理、心理都好大挑戰，我知我演技一定未夠班，所以只能更努力，每日都攬住劇本瞓覺，每日起身都一邊刷牙一邊重溫劇本，希望盡最大努力把握今次機會。」

謝東閔、孔德賢因這次合作成為好友。謝東閔笑言︰「大家可以話每日都喺埋一齊，係好愉快，但有時真係對到想嘔，嗰陣屋企人同朋友反而完全冇時間見。我哋係熟到有時爭一場、半場，都會等埋一齊收工。」孔德賢視謝東閔為哥哥︰「佢好正㗎，諗嘢好通透又好有經驗，又好了解我，好明白我依家嘅階段面對緊咩問題，教識我好多嘢。」

（即時娛樂）