肥媽李鼎打大佬｜游嘉欣預計400萬夠使40年 肥媽1句KO (18:37)

肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，明晚（22日）及後晚兩集主題分別是「退而不憂全攻略」及「一團和氣闖年關」。3位主持談到理想退休年齡時出現頗大分歧，游游自言想約40歲退休，肥媽驚訝地說︰「咁咪即係唔使做？你諗住吊金龜算喇？」肥媽追問游游每月要用幾多錢，聽完游游說出的數字後十分愕然及大讚游游「娶得過」。肥媽再追問游游：「你認為幾多錢先夠退休？」游游天真地說：「假如我40歲開始唔做嘢同活到80歲，咁我仲有40年，我估要400萬？」兩老聞言大呼「冇可能」，游游愕然反問︰「400萬都唔夠？」肥媽笑指她「食爺飯，著乸衣」，游游慚愧表示︰「都係嘅，同屋企人一齊住使費比較低！」

游游向兩老請教儲錢大計，肥媽說：「以前阿媽教我哋，一出糧就要買金戒指，幾薄都好，咁到年尾就有12隻，夾埋就可以換隻大啲嘅戒指。」鼎爺則認為最緊要識忍手：「例如我鍾意嗰樣嘢，我依家唔夠錢，我就下決心捱多兩組戲，儲多啲錢就買到喇。」肥媽聞言自爆當年辛苦儲錢買了一件心頭好後，反而跌入困局的趣事。兩人又分享「襟撈大法」，肥媽說：「要抵得諗，人哋叫你做嘢唔好問幾點收工，要做多過自己嘅本分。」鼎爺則以胡楓做例子，叮囑大家無論什麼年紀也要享受工作，更揚言做演員絕對不能介意一件事。

肥媽與鼎爺將在後晚一集分享農曆新年傳統及習俗，肥媽還自爆新年開騷𢭃利市秘技，表示最豐收一次是一場穩袋6位數利市。3位主持又爆「藝人利市秘聞」，肥媽透露少人敢向鄭裕玲𢭃利市的原因，游游則分享薛家燕的利市有神秘力量的傳聞。

（即時娛樂）