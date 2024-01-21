渣馬2024｜洪永城終點接老婆 梁諾妍鼓勵孕媽適量運動 (20:03)

梁諾妍（Inez）今早挺住7個半月孕肚參加「渣打香港馬拉松2024」，以1小時4分鐘完成10公里賽。Inez受訪時表示除上斜路段略為吃力，其餘時間也十分輕鬆。她說︰「跟腹中女兒一起跑特別興奮﹗BB不算太重，體形不大，我尚可應付。她很健康、活躍，我跑步時感覺到她在踢我，似想要給我一點鼓勵，這種經驗很特別。」Inez指丈夫洪永城因代言問題未能落場一齊跑，事前再三叮囑她要小心。Inez說︰「他擔心現場人太多，要我必定將『Child In Car』警示牌扣在背脊，大家看到就會讓位，比較安全。沿途很多跑手也為我打氣加油，氣氛真是好好﹗我會在體力許可下繼續練習，或改跑較短路程，未知何時閉關安胎。」

洪永城雖未有落場，但也低調現身終點接老婆。Inez在社交網分享與丈夫的合照及留言︰「今朝，我與2.0跑咗個渣馬10公里。今年嘅渣馬好特別好amazing ，有個小BB陪住我一齊完走，完走時間大概1小時04分。今年當然冇特別做時間，我嘅心態志在參與，輕輕鬆鬆咁跑，享受其中。仲要有埋洪爸爸勾喺我背脊嘅『child in car』加持，大家如果有特登讓路請見諒，亦好感激大家讓路。我選擇咗喺自己10公里組別入面排到尾尾先開跑，慢慢起步，頭3公里都比較塞人，唔緊要啊～我就慢慢塞慢慢跑，用自己最舒服嘅pacing去跑～好多謝所有過嚟同我講加油嘅朋友仔！大家成功完走都好勁呀！今年感覺特別熱鬧，真係好開心可以成為其中一分子。我覺得我都PB咗㗎！係陀住2.0跑步嘅PB。」

Inez強調這次參賽不是要證明給別人看自己懷孕時也跑到10公里，而是想鼓勵媽媽們在了解自身健康及身體許可下繼續去做自己喜愛的事。她說︰「自己能力範圍內做適量嘅運動、散步、yoga、pilates等等絕對可以令孕媽放鬆心情，相信寶寶都會健康啲。每個媽媽體質都唔一樣，自己一定係最清楚自己身體狀況嘅人。我哋繼續同行，繼續互相扶持。再要多謝癲佬贊助呢個名額俾我，俾我有幸同2.0 一齊感受呢個咁正嘅過程。一定要記得好好多謝自己，多謝自己咁熱愛同堅持去繼續跑我最愛嘅步，過程遠比成績重要，跑步真係好開心。」

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（即時娛樂）