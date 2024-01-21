飯戲攻心2︱首映門票不設內部認購 導演陳詠燊拖老婆搶飛 (21:21)

《飯戲攻心2》首映見面會門票福袋今日（21日）中午於三間指定戲院開售，首映禮於2月1日晚，在沙田大會堂舉行，首映見面會門票一票難求。《飯戲》粉絲為了購得福袋各出奇謀，有粉絲於旺角區的指定戲院通宵排隊，早上已經有過百粉絲加入隊伍，戲院要提早截龍。

是次發售首映見面會門票福袋為了公平，因門票數量有限故不設內部認購，《飯戲攻心2》導演陳詠燊也不例外。今日他跟太太現身於葵芳的戲院，排隊幫朋友買門票福袋，被現場排隊的粉絲野生捕獲齊齊Selfie!。

陳詠燊在社交平台展示戰利品，他寫道：「係呀，真係冇內部認購㗎，真係我都要落去排隊幫朋友買㗎！好彩排得切，掃埋地面嗰層最後十二張飛（我同我太太去，每人限買六張），搞到我後面位fans要買樓上一層，我都有少少唔好意思。今次可以同千幾人一齊睇喜劇，呢個場面真係好耐冇感受過，應該好好玩！而電影完場後仲會變做音樂會！不得了！」他又補充說今日往排隊時遇難題，戲院工作人員認出他，以為他在工作故不給排隊籌，他說要排隊，對方初時也不相信。

《飯戲攻心2》喜上加喜喜福袋定價港幣$288，套票包括 ：

* 《飯戲攻心2》x 為食妹 x 大麻成利是封乙套

* 《飯戲攻心2》x 為食妹 x 大麻成揮春乙套

* 鮑魚禮品乙罐

* 發財撈起乙包

* 幸福米乙包 (300g)

* 電影明信片乙套

* 2月1日《飯戲攻心2 - 喜上加喜喜電影首映見面會》門票2張

（即時娛樂）