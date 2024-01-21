江海迦36歲生日三喜臨門 今年工作排到年底冇期結婚 (22:40)

江海迦（AGA）今日（21日）於商場舉行《AGATHA Exhibition》開幕儀式，適逢她的36歲正日生日，同時記念出道十周年，早前限量300張的全新大碟deluxe版《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》，預購一開賣55分鐘售罄，三喜臨門; 大會安排生日蛋糕為AGA慶祝生日。

《AGATHA Exhibition》將於1月21日至2月18日舉行，展品包括以她的限量新碟砌成一道牆；會場中央放置一座三角琴，連接了耳機，讓樂迷收聽AGA歷年來的demo，她親身為每首demo聲音導航，以及AGA 18歲時收到爸爸送的第一支錄音咪，還有大碟《Ginadoll》的母帶光碟等。

AGA心情興奮，說：「好開心今日展覽開幕，這裡的環境重現了我在家中創作，一個人坐在鋼琴面前寫歌的畫面。」被問到對於deluxe版大碟開賣不足一小時售罄，AGA表示心情激動：「其實今時今日可以出版實體大碟，已經是很激動的事！多謝Fans一直支持我，讓我能放任去創作！同時多謝合作無間的監製舒文，這張大碟經歷了3年終於面世，非常感動！」

AGA透露生日願望想到更多地方巡唱，繼續創作並出碟。問到未婚夫鄭子邦有什麼表示？AGA說：「佢知我今日開工，昨晚我們已食飯慶祝。」提到婚期？AGA稱工作已排到2024年底，今年內不會結婚，有好消息會公布。談到入行10年，最大收穫是否遇到未婚夫，她甜笑說：「最大收穫是開紅館騷，遇上他也很開心，是人生好重要的一節，他在我低潮時，給予很多支持。」

（即時娛樂）