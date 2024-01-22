呂爵安「講經」派洋葱 唱《Again﹗》為患癌粉絲打氣 (13:51)

MIRROR演唱會昨晚（21日）在亞博舉行第6場，彩蛋是壽星仔呂爵安（Edan），27歲的Edan獲全場萬名觀眾唱生日歌，而Edan父母及妹妹都有捧場，唱完生日歌後，Edan進行「講經」時間，他分享一位患癌媽媽級Fans的經歷，內容相當洋葱，他憶述該Fans患癌第3期：「我盡我能力安慰佢，幾日前，收到呢位媽媽DM，佢話呢排病情冇特別好轉，可能時間唔會剩低好多，佢想同佢小朋友一齊建立美好回憶，想睇MIRROR演唱會，問我可唔可以幫下手，我即刻同公司講，幫佢哋搵飛，佢哋今（昨）晚都喺度。

佢同我講：『佢覺得好辛苦，甚至諗過唔想再堅持落去』，但我想分享嘅係，就算係我自己，呢一﹑兩年諗好多人生嘅嘢，開心好唔容易，好多人生活喺苦難中，面對挑戰困難，甚至我都會覺得好攰，唔好堅持，但呢件事Remind（提醒）我一樣嘢，好想同呢位媽媽講，我覺得自己好幸運，我或我嘅兄弟一舉一動，一言一行，係可以畀到力量同支持人，只要有一日你哋仲需要我哋，而我哋仲畀到力量你，我哋都會繼續堅持落去，我希望你可以一齊堅持落去，呢個世界有好多人，遇到好多不幸事﹑控制唔到嘅事，但我哋唔好向命運低頭，要加油堅持落去。」然後Edan唱出《Again﹗》為這位媽咪打氣，場面感人。

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（即時娛樂）