Twins出道22年 冇拆伙感難得 阿Sa阿嬌互訴心聲淚灑紅館 (15:22)

2人感觸表示出道22年，還能再於紅館開騷覺得是奇蹟，一隊組合多年沒拆伙很難得，也不知何時是她們最後一次開演唱會。（劉永銳攝）

Twins紅館演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，昨晚（21日）舉行首場演出，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）以多個造型亮相，以青春、成熟、女人味配合不同歌曲主題。

Twins在《愛情突擊》被男Dancers抱起轉來轉去，獻唱《千金》時2人大跳華爾滋，她們說：「呢個係20周年演唱會，但因為之前疫情關係，所以遲咗2年先開，呢幾年辛苦晒大家，希望大家可以盡情玩、盡情跳，大家去咗洗手間未？因為呢個演唱會非常精彩，冇廁所位。」

跟著唱出校園系列《眼紅紅》、《幼稚園》及 《我們的紀念冊》，今次也安排握手位與觀眾互動，不過就相當小心，免影響之後場次演出，先呼籲觀眾握手前以酒精搓手，握完2人亦立即為雙手消毒，不過仍有觀眾太肉緊，令阿Sa握損手。

Twins連換衫間場短片也認真製作，以多套電影作背景，更邀得容祖兒、張敬軒、泳兒、李幸倪、關智斌、陳家樂、鄧小巧一眾同門歌手，扮鬼扮馬粉墨登場，當中畫面最震撼是阿Sa及阿嬌化身電影《鐵達尼號》主角咀嘴，全場尖叫。

換上黑色性感造型的Twins，接連唱出《女人味》、《星星月亮太陽》及《紅睡星》，意態撩人，唱完《下一站天后》，2人感觸表示出道22年，還能再於紅館開騷覺得是奇蹟，一隊組合多年沒拆伙很難得，也不知何時是她們最後一次開演唱會，阿Sa說：「你知啦，我哋兩個年紀都愈來愈大，已經唔係以前𡃁妹仔，所以每一次都好珍惜，唔知係咪最後一次。好奇怪，當我哋企埋一齊就好似返去年輕時候，好似冇老過咁，大家嚟睇我哋都好似後生咗，我哋可能就係傳說中長生不老藥，有得望就望多幾眼喇！」

Twins演唱會當然不乏感動位，阿Sa及阿嬌分別向對方出心底話，阿Sa說：「22年前想像唔到呢個係我哋嘅將來，從淚光之中走到呢個年紀，但我知道無論開心或唔開心，喺人生風光時刻或低潮時期，我哋終於從一個階段，走到另一個階段，但無論邊個階段，我都知道你會同我一齊，多謝你呀！鍾欣潼。」

阿嬌亦說：「由細到大，我都唔係有自信嘅人，好多時遇到困難逃避，但你就會走出嚟幫我處理同支持我，有你喺我身邊，你嘅自信同開朗，係我學習對象，我以前做嘢成日都半途而廢，唯一冇放棄就係你嘅友誼，好感恩遇見你組成Twins，多謝你！蔡卓妍。」2人淚灑當場，就連台下的容祖兒也感動得淚流滿面，不停拭淚。

（即時娛樂）