Twins演唱會｜阿Sa賀阿嬌43歲生日 安排不似預期 畫面變印象派 (16:33)

阿Sa搞笑說：「哎呀﹗我真係比你哋激死，呢壇嘢我搞咗好耐，我嘅概念圖係好靚，𠵱家變咗抽象派﹗」（大會提供）

Twins昨晚（14日）在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會首場，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）以不同造型亮相，當中有青春活力﹑成熟女人味及性感意撩人的打扮。

在Encore環節，Twins以《丢架》、《多謝失戀》、《朋友仔》、《傷心情歌》、《女校男生》、《朋友的愛》及《戀愛大過天 》串成Medley，阿Sa為製造驚喜慶祝昨天阿嬌43歲生日，先帶領全場大合唱生日歌，還特地安排全場觀眾，舉起座位手幅顯示出「GIL HBD」字樣，由於有歌迷不在座位，又有人把海報顏色互調，破壞阿Sa原本計劃，沒辦法統一生日快樂字句畫面，阿Sa搞笑說：「哎呀﹗我真係比你哋激死，呢壇嘢我搞咗好耐，我嘅概念圖係好靚，𠵱家變咗抽象派﹗」阿嬌聞言笑說：「唔緊要啦，心意我收到晒，多謝大家。」最後Twins以《風箏與風》完成首場演出。

另外，昨晚除了Twins家人撐場外，也有不少圈中好友捧場，包括英皇老闆楊受成夫婦、容祖兒、關智斌、洪卓立、Gin Lee及泳兒等。楊丞琳、王心凌、張敬軒、李克勤夫婦、謝霆鋒、張學友、古巨基、方力申、吳雨霏、林峯和成龍等則送贈花籃祝她們演出成功。

（即時娛樂）