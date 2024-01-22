網民稱「別找蔡思貝拍劇」 本尊不願置評 認已無劇集存貨 (17:11)

蔡思貝、馬國明、劉穎鏇等今天（22日）日到機場大堂，出席無綫劇《飛常日誌》結局篇，蔡思貝指這套是她參演過最短的劇集，結局來得好快，演員也踴躍討論會否有續集。她坦言已沒有劇集存貨，只有參演的電影未上映，完成客串電影工作後，再想想會否外遊。問之後可有拍劇安排？她說：「人生自有安排。」

蔡思貝認為未有劇拍，跟內地網民於高層樂易玲的網上平台留言「別找蔡思貝演戲」無關，她表示工作是公司安排，自己心情OK，會繼續努力工作做好自己，問可有找樂小姐傾？她說：「不值得傾，不知她有沒有留意留言，她都是剛開小紅書，不知她懂不懂玩呢？」蔡思貝表示沒考究過小紅書的內地網民為何不喜歡她拍劇，有指原因是與王浩信的緋聞有關，她只表示不願置評，至於會否繼續經營內地社交平台？她說：「順其自然啦！」

劉穎鏇於劇中獲觀眾冠以最靚空姐美譽，馬國明表示連要求高的老婆湯洛雯也大讚劉穎鏇靚，他說：「我暫時只敢在老婆面前讚劉穎鏇靚，因為老婆已讚了，老婆說什麼我都認同。」他表示未曾與劉穎鏇合演長劇，不介意與對方演情侶，給觀眾新鮮感。劉穎鏇被讚好開心，但最靚空姐之名就不敢當，她有興趣演機師，因小時候看《衝上雲霄》，覺得女機師很有型。

馬國明聞言提醒劉穎鏇機師有機票優惠很吸引，笑言若劉穎鏇如不要，可益他兩公婆，他說：「次次坐商務真的好貴，老婆又好鍾意去旅行。」他表示因要拍新劇，與太太的北極光蜜月之旅暫時未能出發，問會否等到生完仔也未能成行？他說：「如果可以抱埋個仔去度蜜月都開心，但暫時未有，沒有這麼快，大家不要誤會。」

（即時娛樂）