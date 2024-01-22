中年好聲音2｜安雅希獲支嚳儀神助攻奪91分 龍婷陷危險區 遭車婉婉揶揄 (17:13)

歌唱真人騷《中年好聲音2》昨（21日）晚播出一集，是第八部曲第二回《中一生助陣人生之歌！爭入十四強！》上半場，經過一輪激戰，安雅希和支嚳儀勇奪91分，成為昨晚一集最高分，沈宗賢和丁文俊跌落危險區。

昨晚一集最搶眼組合非支嚳儀和安雅希莫屬，兩人以黑白雙煞Look獻唱《如願》，一唱一和勁合拍，安雅希歌唱實力毋庸置疑，支嚳儀的超強和音亦應記一功，最終兩人獲得91分佳績，伍仲衡還罕有地給了19分。

伍仲衡說：「我《中年好聲音》兩季，淨係畀過2次19分，第一次係總決賽畀咗吉吉，第二次就係畀咗你哋，如果淨係安雅希我會畀18分，你不得不畀一個好大嘅credit支嚳儀，佢嗰啲和音好好聽，同你Blend到好似白膠漿咁，黐到實一實，啲拍子係齊到無倫！」肥媽則說：「咩叫助唱呢，支支佢就做到。」與伍仲衡撈亂骨頭的肥媽更笑言：「最緊要感動到呢件咁嘅嘢（指伍仲衡）嘛，呢件嘢係冇血性嘅你哋明唔明，但𠵱家佢好有人情味。」

另外，身為實力唱將的龍婷，竟然在危險區出現！王玥與龍婷合唱《夢醒時分》，兩人將歌曲改編成搖滾鬧交版，伍仲衡說：「覺得王玥畀龍婷KO咗，因為你平時比較溫柔，Rock嘅態度唔係好夠。」張佳添說：「你哋想要有鬧交Feel，咁王玥要駁嘴嘛，感覺唔到你有駁嘴。」最終兩人獲得82分跌落危險區，主持婉婉即笑言：「龍婷你都有今日喇。」直到最後一組沈宗賢和丁文俊獻唱《假使世界原來不像你預期》僅獲81分，龍婷才離開危險區！

（即時娛樂）