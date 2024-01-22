本尊就位｜陳嘉慧花魁造型曝光 孖孔德賢謝東閔玩「人仙愛情三角錯」 (17:58)

由孔德賢、謝東閔、陳嘉慧、黃嘉樂、韋家雄、李成昌、樊亦敏、甄采浠、黎燕珊及區明妙等合演的無綫新劇《本尊就位》，將於1月29日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映。

昨日介紹完男主角神棍陳木昆（孔德賢飾）及神仙呂洞賓（謝東閔飾），今日介紹女主角陳嘉慧（Erica）。飾演「花魁」白雪花的Erica，身世可憐，自幼父母雙亡的她、遭親人賣落「溫香玉院」，結果憑自身美貌及氣質，成為一代花魁，初夜更引發瘋狂爭奪戰。

雪花另外還介入木昆及呂洞賓之間大玩「人仙愛情三角錯」，事緣木昆因為一張相片，對雪花一見鍾情，奇招盡出但求抱得美人歸，可惜雪花偏偏對中途殺出兼不談兒女私情的呂洞賓動真情，令木昆打翻醋罈，並對不知就裏的呂洞賓一再為難。

Erica在劇中造型均仙氣十足，除了有花魁look、民初便服Look，還有純白仙女Look。談到造型，Erica感謝監製，並笑謂由於全部造型均設計用心，細至髮型及髮飾均有分別，每次換裝時均花費不少時間；自有角色（意指有對白的演員）後首演民初戲的Erica，坦言最高難度不是要背誦劇中大量詩詞歌賦，而是不能做自己，Erica說：「我個角色比較斯文，所以講嘢時候，要盡量拎番啲矜持嘅感覺出嚟，我本身份人比較活潑，所以演時要收斂一下。」

（即時娛樂）