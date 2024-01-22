周柏豪首次演變態殺手感沉重 憑「大灣仔」內地響名堂 (22:51)

周柏豪近年主力在內地發展，忙於綜藝節目、商演及巡迴演唱會，不過仍於疫情期間回港主演無綫劇《旁觀者》，劇中飾演變態殺手，他直言演得心情沉重，幸拍攝期間細仔出世冲喜，助他平衡心理。談到寶貝仔女，總是滿面幸福笑容，為了彌補疫情期間與家人長時間分隔異地，即使現階段主力在內地發展，他仍樂於為家人奔波愛回家。

周柏豪於劇集《旁觀者》飾演殺手，以極端手法幫助別人，他指角色有點心理變態，為隱藏自己要在女朋友面前演戲，就好像一直演戲中戲，覺得很大挑戰，他說：「角色好複雜，從來未演過這類角色，要看劇本看得好通透，拍攝時幾個月是不開心的，心情絕對沉重，好彩有對仔女冲喜，因為拍了（劇）兩星期，細仔就出世，可能因此令我返到屋企，個人會平衡少少。」因細仔出世令他未能好好入睡，他說：「細仔剛出世，大女又得2歲大，開完工要立即返屋企，睡醒起身又開工，但不用睡好多都兼顧到，因為小朋友的力量好大，除了媽媽有母愛，爸爸都有父愛。」

該劇除了讓周柏豪有機會首次演變態角色，同時也令他技能提升，他說：「今次這個角色給予我很多新鮮感，不喝咖啡要演咖啡師，完全不懂煮食，又要入廚房，有幽閉恐懼症，還要拍潛水戲，所有都克服了，還愛上潛水，連潛水牌都考到，拍戲不時要頂硬上，原來突破到，拍這套劇令我進步不少，之前拍劇要駕電單車，都扚起心肝考了牌，遲些可以考健身教練牌和營養師牌，但暫時未有時間。」

憑真人騷《披荊斬棘》「大灣仔」在內地打出名堂 ，周柏豪指自己只是「大灣仔」其中的一分子，最開心是能和兒時偶像合作綜藝節目，他說：「確實在內地多了很多人認識，幫到好多手，更開心是可以和張智霖、陳小春、謝天華、梁漢文、林曉峰、吳卓羲等一班哥哥一齊拍，且成為朋友，會經常約出來食飯傾偈，和謝天華多年前在電影《無間行者》合作過，如有機會當然想和一班哥哥合作拍電影，可以『大灣仔』再合體，但大家都各自忙於工作，先努力專注好自己工作先。」

周柏豪於疫情期間在內地工作，要一段長時間與家人分隔兩地，他直言：「難過的是要和屋企人分開，細仔百日宴、第一次企起身、行路、講嘢、甚至一歲生日全部錯過晒。」

疫情過後，一完成內地工作就回港照顧小朋友，連鄰居都驚訝他經常在香港，他說：「我覺得沒有小朋友是乖的，全部都很好動和扭計·但在爸爸媽媽心目中，永遠都是最得意最可愛，雖然小朋友曳的時候，我們會好嬲，但都是父母和小朋友一起學習，我當然好enjoy，我是超級宅男，雖然做這一行，我很喜歡黐屋企，和家人一齊，這種生活適合我。」他指最開心是於澳門巡迴演唱會，能一家四口在舞台上合照，實現了他一直夢寐以求的畫面。

（即時娛樂）