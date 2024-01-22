臨時劫案｜郭富城示範槍法顯童真 林家棟被鵬哥問候 駁嘴反擊 (18:35)

2024賀歲電影《臨時劫案》將於2月9日（年三十）上映，同時發放最新爆趣海報，郭富城手執武器，聯同林家棟、任賢齊（小齊）乘坐cute版的士出發，惡鬥一班小偷大賊。

戲中飾演悍匪的郭富城，在廟街引發械劫，誤打誤撞牽扯的士司機林家棟、安老院長任賢齊介入劫案，2人獲悍匪城城臨時聘請擔任兼職悍匪做世界。

3位主演日前忽發奇想，創作射擊壞人遊戲，盡顯童心，家棟拿起玩具槍，射擊印上戲中反派角色的膠杯，但似乎欠射擊天分，要由城城親身示範使用玩具槍，而小齊則入戲慨嘆不懂，當家棟學懂百發百中，城城送上公仔鼓勵，不過就像戲中角色一樣，依照城城要求收禮物要講多謝，2人經過一輪爭持，最終家棟屈服講多謝，當然以上都是3人提早向大家拜年的惡搞片。家棟拍開槍戲經驗豐富，現實在片場幾乎成為槍械導師，不少演員向他請教開槍技巧及擎槍姿勢。

家棟指今次《臨》是新鮮喜劇題材，不單是黑色幽默，重點更說出男人之苦，他說：「今次我、小齊、城城，在《臨時劫案》中飾演3位面對難題的中年男人。」飾演角色「笠水」的家棟笑言：「笠水這個字眼幾得意，形容騰騰震、驚死，去到一定的年紀，就知道自己能力，好多時膽量愈來愈細，唔敢搏，畀人形容為笠水，因為太多負擔，其實係好多人寫照。」

盧海鵬在戲中演家棟爸爸，家棟少不免遭爸爸問候，家棟笑言：「好耐之前同鵬哥合作過，佢真係好有爸爸風範，佢教仔每一次都問候，其實我見到佢係開心，佢愈問候得多我就愈開心，因為代表佢有火，嗰種衝擊既愛且恨，通常兩父子都係咁，無仇不成父子，呢個係佢嘅風格。我哋未到佢個年紀，未必了解得咁深，佢會提出意見，出嚟效果唔錯。」至於如何面對鵬哥的問候？家棟笑言：「敞開心扉任佢問候，不過我有駁過佢嘴，反而係佢笠水。其實佢唔鍾意人支吾以對，只係想有更清晰答案。」

家棟與胡定欣首次合作，演夫妻之餘，定欣更是懷孕，家棟覺得有趣。至於與小齊、城城合作，亦是興奮，家棟說：「與城城合作很多，已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作，期待之餘，大家出奇地合拍， 我同小齊每日在現場都好開心，不單止萬歲，對角色的要求，大家配合，我怎樣做佢怎樣做，有一齊爆肚，係一個好好玩嘅過程，希望將來有機會再合作。」

（即時娛樂）