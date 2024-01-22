馮允謙新碟簽唱會 數百Fans索簽名 預告3月拉闊騷跳舞 (19:08)

馮允謙（Jay Fung）最近推出全新專輯《IN GOOD TIME》，日前在荃灣舉行簽唱會，吸引數百名Fans捧場，擠滿商場兩層，大排長龍，場面熱鬧。活動上，Jay Fung除唱歌及與樂迷簽名合照外，更送上一大驚喜，宣布明日與神秘音樂單位推出新歌，令人興奮又期待。

簽唱會上，Jay Fung談到新碟名《IN GOOD TIME》的由來，他表示2023年過得非常充實，有很多新的體驗和經歷，當中包括舉行首個個人紅館演唱會。他興奮說：「等咗呢個機會好耐，終於到啦。大碟概念係，有啲嘢要發生就會發生，但要等待對的時間，所以新碟改名做《IN GOOD TIME》。」Jay Fung隨後唱出冧爆情歌《給你幸福 所以幸福》以及新作《在最好的時間做最好的你》，令樂迷們大飽耳福。他再為數百名搶到當日簽名證的樂迷，在新碟上簽名，並收到很多打氣說話，令他非常感動。

Jay Fung受訪時表示，雖然簽唱會前一晚剛與陳凱詠（Jace）開完騷，但他不感到疲累，全因有大家支持。他說：「早上正式綵排完，當晚晚開騷，都幾盡。但嚟到簽唱會見到咁多Fans，佢哋畀咗好多正能量我，所以我OK呀。」

提到明天推出的新歌，Jay Fung透露是一首充滿愛的作品，不過合作單位的身分，他就大賣關子。Jay Fung說：「我覺得大家都會鍾意，因為首歌聽落好舒服。今次搵咗另外一個單位同我合作，但暫時未講得，我好期待，相信你哋都會。」

Jay Fung將於3月與李幸倪（Gin Lee）、MIRROR成員李駿傑（Jeremy）以及ERROR隊長梁業（肥仔）聯手演出拉闊音樂會，他直言非常期待：「入行咁多年第一次做拉闊，一定好正。」與數位跳得之人合作，Jay Fung笑說：「我知自己跳舞唔叻，原本要求唔跳舞，但係好難，佢哋3個已經說服咗我。佢哋跳得咁好，我可能選擇跳得更加核突，咁就有嘢睇。」

下月22日是Jay Fung的生日，又適逢農曆新年，會放假休息嗎？他透露如果時間許可，都希望可以去旅行。他說：「不過拉闊音樂會3月就舉行，如果真係要跳舞就要多啲時間練舞，開完會睇下有冇時間放假。」

（即時娛樂）