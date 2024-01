next

吳雨霏(Kary)和洪立熙在2015年結婚,婚後育有3名仔女,Kary不時在社交平台放閃,相當甜蜜,近日2人慶祝周年紀念日,Kary在Ig貼出合照放閃,並寫道:"9 years happily married to my best friend",吳若希﹑區文詩﹑連詩雅也留言送祝福,不過有網民就留言:「好男人一般都不帥,只要好就可以了。」Kary則留言護夫:「他在我心目中是最帥的好老公啊。」

(即時娛樂)