旁觀者｜丁樂鍶演未婚媽媽入型入格 靠自創對白及動作入戲 (12:42)

無綫劇《旁觀者》本周播大結局。結局篇的《旁觀者》將開出更大懸念—「黑鼠尾草殺手」。為了愛人阿魚（王敏奕飾），「白鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）忍手多時，但隨著馬子洋（謝東閔飾）及Café店員Viane（丁樂鍶Janice飾）先後被殺，而二人死後身邊點燃的，均是黑鼠尾草而非白鼠尾草，令阿魚等人認定有新的連環殺手出現。

本周阿魚將與浚祈（羅天宇飾）及覓希等人追尋「黑鼠尾草殺手」真身，除有連番鬥智鬥力場面，還將有更多重要角色死亡，結局走向出乎意外。對於有新連環殺手出現，網民感到相當好奇，認為受了喪母打擊後情緒更為波動的阿魚最大嫌疑；至於有著被欺凌過去兼有強逼症的浚祈，及慘遭愛慕對象出賣兼慘遭強姦的柏妍（連詩雅飾），亦在嫌疑人之列。

昨晚（22日）一集個案亦引發討論，有網民直指故事虐心。個案主角Viane（Janice飾）作為覓希Café員工的她經常遲到早退、無故曠工兼無心工作，每次覓希想訓示她時，她必然惡人先告狀兼歪理連連，令覓希及觀眾為之激心。對於親生兒子康仔（林景熹飾）Viane亦相當不稱職，未婚產子的她雖已為人母但仍戀愛大過天，為了現任男友，更主動放棄康仔撫養權，結果令康仔遭受同樣不負責任的生父毒打，令阿魚、覓希及觀眾相當看不過眼，最終就在Viane決定改過一刻，神秘殺手將她送了往鬼門關。

早年入行時憑《美女廚房》「美味天使」腸粉身分為觀眾熟悉的Janice，入行多年參與過不少劇集拍攝，當中最突出的是《殺手》中的兔女郎，是次Janice造型雖然只是普通MK妹，但由於角色人設及遭遇均出位，昨晚一幕藏屍紙盒更是矚目驚心，留下深刻印象機會。Janice受訪時坦言是次角色很大突破：「都算係第一次接到咁重戲分嘅角色，初初我睇完個劇本，都有感嘆話：『咁都得？點解會有啲咁嘅阿媽』，但再睇細啲對白同埋聽監製解釋後就明白多咗，呢個其實只係一個一啲都唔生性嘅MK妹，畀人搞大咗個肚但又唔識照顧仔女。」

為令不負責任及不成熟角色更突出，Janice透露經過深入觀察及做功課後，設計不少對白及小動作：「我行路同企喺度都特登做得hea啲，然後又懶跳躍咁行，呢啲同平時嘅我都好唔同。另外真係要多謝監製有執過我啲對白、睇吓點樣令我再衰女啲，我自己最深刻嘅一句自創對白係：『乜咁我都有錯咩』，去凸顯個角色嘅自以為是。」為投入角色，Janice笑言有拿家中毛公仔練戲：「我最黐線嘅位係，拎咗屋企啲公仔當劇入面個仔嚟到排戲。」

（即時娛樂）