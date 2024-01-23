彭發財困已解決 取消申請破產 感謝吳鎮宇雪中送炭 (12:50)

58歲導演彭發憑電影《見鬼》為人認識，去年他被爆為結婚30年的太太患癌，他為幫太太醫病而傾盡家財，兼欠街數逾200萬，並於去年底申請破產。不過有報道指他財困新聞傳開後，有「白武士」出現營救他，讓他可以撤銷破產申請。

彭發今晨（23日）10點現身金鐘高等法院，原本就破產案進行呈請，結果他在庭上提出撤銷破產申請，並指昨天已通知破產管理署撤銷，但文件未及處理，最終獲法院批准。他離開法院時受訪不願多談，稱稍後會透過社交平台發文，交代解決財困詳情：「我一陣會發個微博，因為我會跟一間公司有合作計劃，公司不想我講太多，會由公司去講，請大家體諒。（合作計劃完全解決所有財務問題？）算是的！」

彭發提到財困報道出街後，感謝吳鎮宇和張兆輝太太雪中送炭，在金錢上伸出援手幫他應急，亦接到一些圈中人來電傾合作計劃，他說：「我感受到人間有情。」彭發曾向傳媒透露做導演沒有入息證明，難以問銀行借錢，故只能向二線財務公司借貸，申請破產後更引「財仔」炸爆電話，問他是否仍然有「財仔」找上門？他說：「沒有了！」至於太太的身體狀况，他說：「太太搏鬥緊，50/50，（你的心情OK嗎？）都要面對，人生就是這樣，多謝大家。」

之後彭發近中午時分，在微博發文，他透露：「有關我之前的新聞報道，得到各方人仕的關注和關愛，深感人間有情，很快就會有由阿里巴巴影業與香港寰宇攜手合作的項目開展，讓我即時能解決目前財困問題，更令早前破產申請得以撤回，因此，我可以重拾心情專注回工作上和悉心照料妻子，最後讓我知道人間不單有情更有愛。」

（即時娛樂）