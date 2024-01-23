亞洲超星團｜下輪公演合唱粵語經典歌 丁子朗壓力大：唔想影衰香港 (13:16)

冼靖峰透露下一輪公演，香港練習生會合唱粵語經典歌，丁子朗（左圖）說：「對我們來講壓力好大，坦白講不想失禮、不想丟架、亦不想影衰香港，我們都很努力去做。」（林祖傑攝）

無綫昨晚（22日）安排偶像選秀節目《亞洲超星團》一班練習生，以花車巡遊形式為3月9日澳門舉行的決賽造勢，奧利、丁子朗、冼靖峰等41位練習生乘坐開篷巴士巡遊到中環及尖沙咀，落車跳舞及派發紀念品與粉絲近距離接觸，奧利將身上用過的兩個暖包送給粉絲，有粉絲為睹偶像風采，衝出馬路險象環生，更有粉絲為追車而阻塞交通。

奧利表示不怕寒冷天氣在街頭跳舞，笑言跳一跳便暖，他於節目公演星耀值目前排名第一，問可有信心一直保持？他說：「我覺得不是我控制範圍之內，是粉絲對我的認可，只知道自己做到最好，回饋給粉絲就夠，但說到有信心一直第一位呢，有吧！自己對Rap最有信心。」問到心中最大勁敵？他直言：「是李權哲哥哥，雖然他一直是第二名，但我覺得他很多方面都比我好，當他是學習對象，所以他是最好的哥哥，亦是最大的競爭對手。」

丁子朗與冼靖峰稱曾在黃山零度表演，故不怕冷。他們直言排名上仍有很大進步空間，丁子朗表示反思過排名低原因，可能是表演經驗不及其他練習生。冼靖峰透露下一輪公演，香港練習生會合唱粵語經典歌，丁子朗說：「似交功課，別人真的會擘大眼去看香港人跳成點，對我們來講壓力好大，坦白講不想失禮、不想丟架、亦不想影衰香港，我們都很努力去做。」

（即時娛樂）