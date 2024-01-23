飛常日誌｜劉穎鏇挑戰土耳其話 蘇可欣史穎喬教梳空姐髮髻 (14:07)

無綫劇《飛常日誌》自播出後引發「空姐熱」，除了劇中15位真‧假「空姐」引發熱話，就連以往飾演過空姐的女藝人亦成為話題。

無綫官方社交平台日前「食住條水」，找來劇中真．空姐蘇可欣及史穎喬拍片教大家極速盤出靚靚空姐髮髻；影片所見，手持不同髮飾的蘇可欣及史穎喬，以極簡單八至九個步驟已成功盤好「空姐髻」，雖然盤出來造型大不同，但同樣眼明手快、乾淨俐落。談到「空姐髻」，史穎喬搞笑謂梳高梳低會影響氣場：「我聽前輩話，如果梳得高，個氣場就會強啲。」

憑黑絲空姐Look熱爆網的劉穎鏇（Tiffany），她飾演的Karmen上周甫出場已搶盡焦點，今晚（23日）Tiffany再展示語言天分！劇情講述Jackie（蔡思貝飾）、Joyce（高海寧飾）欲協助一名土耳其旅客，可惜語言不通，幸好Tiffany及時出現並以流利土耳其話為她們解困，楊尚偉（馬國明飾）兩位前任亦於該場正式碰頭。

Tiffany早前在直播時坦言該場戲很大挑戰，她說：「今次係第一次接觸土耳其話，拍攝時真係安排咗土耳其人喺現場，佢幫我執正咗好多發音。」在旁的蔡思貝則說：「嗰場戲佢做得好好，同埋都好大壓力，因為佢要演到講得好流暢咁，仲要講一大段嘢，我就好舒服咁喺側邊聽住同睇住。」

另昨晚一集「機場4 Buddy」馬國明、高海寧、洪永城和徐榮齊齊去到東涌觀景山行山，該處可飽覽香港國際機場全景，又可以近距離欣賞飛機升降，行山打卡兩相宜。在第一集中，馬國明向蔡思貝求婚一幕便於該處拍攝，思貝大讚：「我好鍾意嗰場戲，真係好浪漫，個夕陽幫到好多手，個景真係好值得去。」

（即時娛樂）