4首MV輯成微電影 籲擁抱遺憾珍惜當下 梁釗峰新碟分享會 百人見證圓夢眼濕濕 (14:32)

梁釗峰新碟《遺憾與遺憾之間的一切》後天面世，日前在一間戲院舉行新碟分享會。（大會提供）

梁釗峰新碟《遺憾與遺憾之間的一切》本周四（25日）面世，日前在一間戲院舉行新碟分享會。成功購票入場的Fans非常幸運，除了率先擁有還未公開發售的唱片連簽名之外，還有釗峰與創作團隊分享趣事、近距離欣賞他現場演繹碟內全部歌曲，之後一齊觀看整個企劃的「重頭戲」，由四首MV貫穿而成的微電影。

釗峰透露在去年農曆年卅晚開第一個會，剛好都是1月21日，籌備1年後，同日舉行新碟分享會，別具意義。他說：「年卅晚開會，特別難忘。整個企劃籌備咗好耐，好開心呢一年認識美術指導張蚊、監製Jacqueline、編劇兼導演Veronica，我哋經歷咗一場展覽、四首歌MV、微電影、唱片設計、同埋分享會。我哋之前傾咗無數個夜晚，故事推進和延續，結果變成一個咁完整嘅連載劇場，好多謝大家！」

碟內4首歌MV再加入情節，製作成微電影《遺憾與遺憾之間》，特別安排在戲院播映，雖然由幾個帶著遺憾的愛情MV故事串連，但結局卻是「擁抱遺憾，珍惜當下」，非常正能量。

釗峰夢想成真：「我圓咗一個夢，由企劃開始我已經幻想到今日呢一刻，終於發生，能夠歌與歌環環相扣，我睇到眼濕濕，好似去咗一段旅程，多謝所有人。」又說：「我分別做過寫歌、度故事、拍MV，能夠將所有嘢串連，對於梁釗峰係一個壯舉。多謝每個崗位出力嘅人，多謝公司畀好多愛和資源我去達成，好感恩，我好幸福。」

釗峰透露微電影會有加強版，加入未曝光的片段和對白，笑說：「期待導演Veronica嘅神剪，佢係『Edit神』，大家拭目以待！希望呢個微電影可以去到更多地方，令大家對『遺憾』有新嘅諗法，互相陪伴。」

分享會上，主持邀請釗峰以及碟內的創作團隊分享創作小秘密。蘇道哲透露錄《已⋯⋯（3235）》時，竟然為了其中一個字而重錄，釗峰笑說：「佢怪我太短呀！佢怪我太短呀！要我拉長嗰個字嚟唱。」全場爆笑。

（即時娛樂）