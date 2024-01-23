李龍基未婚妻貼還錢證據 自揭受死亡恐嚇：交給法律處理 (17:21)

李龍基未婚妻王青霞（Chris）近日成為話題人物，她已清空Ig和李龍基的合照，惹外界揣測，同時Chris的學歷被指造假，畫作則是淘寶貨，有YouTuber「爆料」指Chris在美國徵婚，向男方借3萬美元（約23.4萬港元）後便失蹤，Chris就借錢指控曾出示還清款項的證據。

昨晚（22日）Chris更新Ig，並清空之前僅餘3個發文，之後上載多張銀行記錄照片和片段：「交易紀錄會給法律公正，為什麼顯示字體有所不同，因為帳戶當初和公司關聯了，一般交易消費顯示字體和其餘交易無異，只有涉及公司交易字體變大一號，我不希望解釋太多，一切交給法律公平公正的處理！我可以展示自己的銀行交易信息毫無遮蓋，希望對方也一樣光明正大的披露銀行交易紀錄，和我還款過程中我額外支付的利息、還款後額外支付轉帳紀錄！」

今天（23日）她再更新Ig，包括一張對話截圖，並表示受死亡恐嚇和不實指控：「所有事情我全部交給法律處理！我在真實披露沒有遮蓋情況下，依然受到死亡恐嚇和不實指控，我全部交給法律公平公正客觀基於事實的處理，請大家不要再過度解讀，同時希望對方配合法律展示自己銀行交易紀錄作公正客觀的調查！」

同時她貼出曾在杭州面試直升機學員畢業典禮照片：「直升機飛行學員也是穿一樣的制服，本人沒有民航飛機執照，但學習飛行民航法通航法的規則是基礎知識！」

（即時娛樂）