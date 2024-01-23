李司棋親揭玩Ig原因 見粉絲數字增加 激起奮鬥心 (17:31)

「很多時廣告導演會和我說，想我做回我在Ig裏的那份可愛，我當然不會反對，但我會小心處理。」（Ig圖片）

資深傳媒人汪曼玲（汪姐）的「快拍•曼鏡頭」YouTube頻道，請來被汪姐以廣告天后形容的李司棋於片段中現身。汪姐先問司棋姐由開設個人Ig社交平台帳號，起初只有很少人Follow，到今天已有10多萬粉絲，吸引不少家居用品、銀行、政府和其他品牌邀約拍廣告，問司棋姐是無心插柳或是早有部署，還是因為她以往拍了很多電視劇，親切的形象令她早已入屋，得到現有成績？

司棋姐謙虛說：「我從客戶談話中估計，他們喜歡我在社交媒體中的動作和表情，有少少古靈精怪感覺，不過我也和他們說我在Ig中會控制自己表現，不能太過分，都幾十歲了，就算平時我和朋友相處時，可能玩得更癲，但只要拍攝內容是放在社交媒體上，我會較為檢點。很多時廣告導演會和我說，想我做回我在Ig裏的那份可愛，我當然不會反對，但我會小心處理，一定要小心，要handle with care，否則別人便會覺得我很作狀和扮可愛。」

汪姐續說原來司棋姐開設Ig帳號，並不是有心安排及部署，一開始是因為貪靚，司棋姐憶述說：「起初我是很抗拒開Ig的，及後我想深一層，我記得我18歲時加入TVB， 就已經扮演陳齊頌長輩，在很多電視劇中，也是飾演成熟角色，穿村婦造型的衣服，但因為貪靚喜歡穿靚衫，於是朋友建議我不如拍照放在社交媒體上，我覺得這建議也不錯，我便開始穿靚衫後擺Post影相放Ig ，意想不到有不錯反應，我發覺粉絲們給予的讚美，對我有很大的鼓勵作用。

於是下一次再拍穿靚衫照時，便會化靚妝去配合，久而久之又有人找我拍廣告，再加上看到我的粉絲數字增長，那絕對會激發起我的奮鬥心，會想方法把Ig內容做得更好。我是很遲才玩Ig，看到其他人有10幾萬粉絲時，真的有想過放棄，不過朋友說不用理會別人，自己玩得開心便成，不要作比較，我玩Ig也是經過很多人的鼓勵，當然最開心是額外地得到一些『甜品』，因為當我已經計劃退休，上天竟然給我這個退而不休的機會。」

（即時娛樂）