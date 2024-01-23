狀王之王｜王浩信激罕女裝造型放笑彈 姚子羚變「鬚美人」 (18:21)

姚子羚在Ig上載劇集宣傳片時，胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做番男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。（大會提供）

王浩信在劇中除了首度剃頭外，還激罕以女裝造型亮相；姚子羚在劇中以多款黐鬚造型亮相。（大會提供）

無綫在下周一（29日）將一口氣連推兩套全新劇集，包括八點半的《本尊就位》，及九點半的《狀王之王》，兩套除了均是古裝劇，更不約而同大放笑彈，前者笑中有成長、後者笑中考轉數，務求讓觀眾能在開心愉快的氣氛迎龍年。

由王浩信、姚子羚、金剛、王子涵、陳楨怡、林子聰、張達明、陳浩民、古明華、文凱玲、何浩文及海俊傑等合演的《狀王之王》，故事背景發生在政治腐敗、民不聊生的滿清年間，民族小英雄宋世傑（王浩信飾）在亂世之中悄然而生。

聰敏機靈的宋世傑，自小遊走於牢房內，見盡世間不公平之事，令他深信所謂法律及公義只是遙不可及的童話，除了培養出戀棧名利的性格，本著「今朝有酒今朝醉」的心態過日子，還變得愛用小聰明淘利，加上天生擁有詭辯口才，行走江湖如魚得水。

劇中王浩信除有兩名好友何守信（林子聰飾）及宋阿九（金剛飾）外，還有兩名紅顏知己玲瓏（姚子羚飾）及念珊珊（陳楨怡飾），兩名奇女子在劇中更會為宋世傑爭風呷醋。

以無綫經典劇集、由張達明和郭藹明主演的《狀王宋世傑》為藍本的《狀王之王》，除對於當年「宋世傑」（張達明）升呢劇集監製外，又期待王浩信古裝演出。翻查資料，視帝王浩信甚少參與古裝拍攝，在約16年拍劇生涯中，只有《公主嫁到》及《東坡家事》。除了難得演古裝，王浩信首度為劇集剃頭，噱頭十足。

無綫今日（23日）發布部分官方造型照，日前釋出的官方宣傳片中，單是角色造型已帶給觀眾無限新鮮感，王浩信更激罕以女裝造型亮相，孖劇中好友金剛鬥嬌俏，畫面震撼。另在首發的造型照中，手持「陳夢吉」紙扇的陳浩民是亮點之一，相隔16年再露面無綫的陳浩民，對上一次參演無綫劇為《搜神傳》。

飾演玲瓏的姚子羚在劇中除了大展非凡身手外，更以多款黐鬚造型亮相。搞笑的是，姚子羚日前在Ig上載劇集宣傳片時，好友胡蓓蔚竟搞鬼留言：「終於可以做返（番）男人，係咪好開心呢？」姚子羚則更搞笑回覆四個字：「本色演出」。

（即時娛樂）