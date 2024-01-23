馬浚偉變「職銜代言人」 親解曬銜頭原因 唔介意網民二次創作 (19:29)

新城廣播首席營運總監馬浚偉，上任後積極改革，動向備受市民及網民關注。有網民發現馬浚偉的facebook個人簡介，列出14項公職而惹批評，指他「曬銜頭」，更有網民二次創作，極具創意。馬浚偉親解「曬銜頭」原因，更大讚網民二次創作有趣。

馬浚偉留意指他「曬銜頭」的相關報道，他特作出回應。他指早在1個月前，有人問他是否屬於某個屬會？後來才發現原來有人假冒他的名義，而訛稱馬浚偉為某個會的成員，並且涉及金錢瓜葛，而他根本沒有加入所指的屬會。

由於近年網絡騙案大增，不少藝人及知名人士曾被騙徒借個人名義行騙。在1個月前，正式上任新城廣播前，他決定將自己所屬屬會及相關職銜，清晰地列於facebook ，阻止不法之徒再假冒，亦因為身分多，他要加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。他相信不法之徒看中他身兼多項公職，容易令人混淆，現在公開後，一切就清楚。

馬浚偉表示現於新城廣播是全職身分，上任前已向新城廣播及總公司申報所有公職。在1個月前亦是在他入職前，需要透過社交媒體公開給大家知悉，此舉亦為保障公司、相關機構、公眾及自己，在公在私是有需要公開。日後如有其他公職再加添，他會繼續更新社交平台。

有網民將其公職二次創作，馬浚偉輕鬆表示二次創作，已不是第一次發生在他身上。當年於TVB拍攝電視劇《蒲松齡》時，他主唱的主題曲一句「如夢初醒」，便有網民將他惡搞成「如夢初醒獸」，現在成為「職銜代言人」，他笑言不會介意，反而覺得這些二次創作很有趣。

（即時娛樂）