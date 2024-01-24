郭羨妮不滿亡父遭抹黑 發聲明要求相關頻道將影片下架 (13:19)

郭羨妮日前（21日）在社交平台透露父親兩個月前離世，她收到消息後立即飛返加拿大，趕及見父親最後一面。郭羨妮當時在照片下留言︰「又一個失眠的夜晚，兩個月前的二十號，收到你病危的消息，馬上趕往加拿大看你，只是一天的時間，你便離開了。心仍是痛，淚仍在流。念你，我親愛的爸爸。」昨天（23日）有YouTube頻道上載影片，指郭爸爸是一位中英混血兒，網上傳聞指他年輕時有型靚仔，惟沉迷賭博，欠下一身債，郭媽媽經常帶住女兒四處奔波問人借錢，不敢回家。該影片又指郭羨妮的父母感情不好，多次鬧離婚，令郭羨妮有一個非常悲慘的童年。該影片指郭羨妮從未回應及證實這些網上傳聞，但從郭羨妮對父親離世後的傷心，可看得他們父女感情不錯，令謠言不攻自破。

郭羨妮今天在Ig發出嚴正聲明，指該影片所說的非事實，要求對方將影片下架。郭羨妮說︰「今早起床給這頻道報導氣醒。本人嚴正聲明，本人的父親 1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。2. 從來沒有跟媽媽離婚。3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家。本人母親一直都是一家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。一直以來，都有很多很多不同的報導。作文作得太誇張，本人不會一一澄清。一直標榜自己會fact check 的Txxx Pxxx ，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是老總，曾經以為你跟其他口水網主不一樣。父親一生為人正直，白手興家，不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。人已不在，我不許任何人污蔑我的父親！你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎？Please, put yourself in other people's shoes﹗沒有根據的報導，你可以選擇不報，為何要在人家傷口灑鹽？你說我什麼，我可以承受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！請下架你給我的禮物，謝謝！」

（即時娛樂）