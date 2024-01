郭羨妮不滿亡父遭抹黑 發聲明要求相關頻道將影片下架 (13:19)

next

郭羨妮日前(21日)在社交平台透露父親兩個月前離世,她收到消息後立即飛返加拿大,趕及見父親最後一面。郭羨妮當時在照片下留言︰「又一個失眠的夜晚,兩個月前的二十號,收到你病危的消息,馬上趕往加拿大看你,只是一天的時間,你便離開了。心仍是痛,淚仍在流。念你,我親愛的爸爸。」昨天(23日)有YouTube頻道上載影片,指郭爸爸是一位中英混血兒,網上傳聞指他年輕時有型靚仔,惟沉迷賭博,欠下一身債,郭媽媽經常帶住女兒四處奔波問人借錢,不敢回家。該影片又指郭羨妮的父母感情不好,多次鬧離婚,令郭羨妮有一個非常悲慘的童年。該影片指郭羨妮從未回應及證實這些網上傳聞,但從郭羨妮對父親離世後的傷心,可看得他們父女感情不錯,令謠言不攻自破。

郭羨妮今天在Ig發出嚴正聲明,指該影片所說的非事實,要求對方將影片下架。郭羨妮說︰「今早起床給這頻道報導氣醒。本人嚴正聲明,本人的父親 1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。2. 從來沒有跟媽媽離婚。3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需,以及提供一個溫暖的家。本人母親一直都是一家庭主婦,照顧家庭,從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。一直以來,都有很多很多不同的報導。作文作得太誇張,本人不會一一澄清。一直標榜自己會fact check 的Txxx Pxxx ,亦都像臨記頻道一樣,搬字過紙,又湊成一條影片,令我非常失望。我尊重你曾經是老總,曾經以為你跟其他口水網主不一樣。父親一生為人正直,白手興家,不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契,到我生下小女,他跟我說要多多爭取見孫女的時間 ,因為以前他為了工作,失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月,我也是帶著Kylie去加拿大探望他,而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。人已不在,我不許任何人污蔑我的父親!你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎?Please, put yourself in other people's shoes﹗沒有根據的報導,你可以選擇不報,為何要在人家傷口灑鹽?你說我什麼,我可以承受,這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人,這個我不能接受!請下架你給我的禮物,謝謝!」

(即時娛樂)