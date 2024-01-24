肥媽憶拍戲瞓棺材衰足3年 李家鼎年廿八用埋豆腐洗邋遢 (15:12)

游嘉欣入行後愛用「關你咩事」和「關我咩事」這兩句說話回答親友的八卦問題。（大會提供）

肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》今晚（24日）播映最後一集，肥媽和鼎爺配合主題「新春傳統禁忌揭秘」炮製4道賀年菜。農曆新年有不少傳統習俗，鼎爺講到年廿八洗邋遢時說：「碌柚葉、黃皮葉加埋豆腐煲水，因為豆腐有啲纖維，就算毛孔入面啲污糟嘢都會搓埋出嚟。」

肥媽則分享一宗親身經歷：「有一年拍林正英嘅《一眉道人》，我拍完之後蒸糕，嗰年我真係唔發，同埋我係瞓棺材底，結果真係衰足3年。」肥媽又向游游教路：「你將來有日如果拍呢啲片，第一要攞利市，第二係拜一拜先，真係唔係講笑！」肥媽之後再分享新年出埠到美國登台趣事，她說：「有一次去到美國移民局，佢話你好紅咩？點解請咗成20年都係請你，仲叫我即場唱隻歌嚟聽吓。」肥媽表示當時唱了一首歌，嚇到該名職員大叫「收聲」。

游游笑言加入娛圈後很怕去親戚家拜年：「因為大家對娛樂圈比較好奇，例如會問某某明星個人係點，問好多八卦問題。」她笑言在網上學識以兩句話應對，分別是「關你咩事」和「關我咩事」。游游在最後一集繼續講多錯多，激到鼎爺「生蝦咁跳」。鼎爺說：「梁醒波講過，呢啲叫搭棚竹，包頂包駁。」在旁「食花生」的肥媽聞言笑到流眼水，場面搞笑。

（即時娛樂）