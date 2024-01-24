Twins演唱會｜與阿嬌互訴心聲 阿Sa︰多謝你冇放棄自己 (16:44)

Twins昨晚舉行第3場紅館演唱會，蔡卓妍（Sa）和鍾欣潼（阿嬌）獻唱《相愛22年》前互訴心聲，阿Sa說︰「親愛嘅鍾欣潼女士，多謝你22年來成為我拍檔！我人生最大成就就係同你成為組合，呢個江山係我哋打番嚟。無論開心或低潮，你都對我不離不棄，陪住我。出面好多人覺得我好醒，其實唔係㗎，我內裏唔係一個非常自信嘅人，好多時你同我一齊，我多咗好多力量。多謝你呀，鍾欣嬌﹗」

阿嬌隨後表示︰「認識你22年，我真係冇諗過我哋可以走咁遠。開始嗰陣，出面好多質疑嘅聲音，話我哋好快就冇㗎啦，但係我哋喺逆境更齊心，更同心對抗出面。多謝你冇放棄我，我亦冇放棄自己。」阿Sa一臉感動︰「你係我認識嘅人裏面，個樣最柔弱、內心最堅強嘅人，好多謝你冇放棄自己﹗」兩女在台上擁抱，台下歌迷大叫「加油」，有歌迷被Twins一番話感動落淚。

阿Sa連續第二晚在握手環節上進度落後，3首歌完了仍未跟四面觀眾握完手，要阿嬌等候。她獻唱《丟架》時突然叫停，原來她一開聲就不小心咬到舌頭。阿嬌知道後狂笑︰「冇嘢嘛？」阿Sa忍不住反問︰「點解次次呢啲事都發生我身上？冇理由，我食得咁清， 唔會熱氣㗎﹗我哋抹走佢，重頭來過！」阿嬌笑答︰「抹唔走㗎﹗」

昨日氣溫嚴寒，阿Sa呼籲觀眾要注意保暖︰「今日好凍呀，你哋著夠衫？我今朝好似細個返學嗰陣咁，凍到唔想起身，但係返到紅館，一開場感受你哋嘅熱情，即刻充滿能量﹗」完成3晚演出後，Twins今日休息一天，明晚舉行第4場演唱會。兩人完騷後表示︰「Yeah﹗終於完成3場，可以放假，跳完3晚，聽日要按摩。依家好想食宵夜，好肚餓，可能今晚觀眾太熱情，全部都唔鐘意坐低，成晚都企晒起身跳舞，我哋用多咗好多能量。」

（即時娛樂）