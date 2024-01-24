胡定欣自爆遇上有機會發展異性 要跟單身姚子羚鬥快出嫁 (17:14)

胡定欣今天（24日）出席商場活動，在金錢和桃花樹下拍照，望行財運和桃花運。42歲的她坦言每逢農曆年也被親友催婚，但她不尷尬，繼續𢭃利市。定欣明天出發非洲埃塞俄比亞慈善探訪一星期，隨即回港參與賀歲片《臨時劫案》宣傳。她表示農曆年會和大班朋友去外地滑雪︰「我是唯一不懂滑雪的團友，而且畏高，需要克服心理關口。我去年首次滑雪，之後對這活動產生興趣。不過，滑雪對我來說是高危活動，我曾經大字形跌落地，撞到頭很痛﹗我今年決定找教練學，由BB班開始，希望可以學成。」

「胡說八道會」在北美的兩場演唱會反應好，定欣透露她們正計劃到不同地方巡演，也希望在香港找到合適場地開騷。她說︰「我們6位成員（胡定欣、黃智雯、胡杏兒、姚子羚、李施嬅及胡蓓蔚）最大難度是配合檔期，每站以齊人為目標。我很久沒表演跳舞，騷前忙拍劇，只能安排跟她們跳一首快歌，希望下次有時間參與更多跳唱環節。」除了姚子羚，其餘5人已離開無綫，定欣被問到她們會否考慮自組公司發展時說︰「沒想到這問題，我們每個人的運作也不同，單是約齊人食飯傾巡演已不容易。」

定欣笑言可藉到世界各地巡迴找個好歸宿，每個地方找一個，並透露身邊已出現有發展可能的異性。她說︰「我和單身的姚子羚要鬥快嫁，想學閃嫁的黃智雯，閃拍、閃嫁也好，最重要『閃』，不要黯淡。」

（即時娛樂）