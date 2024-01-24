姜濤奸角演上癮 盧瀚霆想扮精神病患者 呂爵安否認《盜月者》欠感情線避粉絲不滿 (19:14)

盧瀚霆（Anson Lo，AL）及呂爵安（Edan）有份主演、姜濤特別演出的賀歲片 《盜月者》2月9日（年三十）上映，Edan與AL在戲中分別飾演表匠馬文舜和鎖匠阿佑，因被姜濤飾演的幫派大佬萊叔脅持而做非法勾當。

姜濤回想拍攝時很過癮︰「我出場時，所有人都會站起來恭迎我，又有很多動作及槍戰戲。我的角色性格凶狠，為達到目的會利用身邊人，幾多人命也不在乎。我拍攝時參考了《古惑仔》𡃁坤等角色，然後再用自己方法演繹。」Edan、AL讚隊友在片中的氣場夠嚇人，姜濤卻說︰「全靠幕後剪接﹗白只和張繼聰工作認真，不停在片場討論角色和演出，幫忙塑造我的大佬。」首次拍開槍戲的他表示從前看槍戰戲覺得很有型，到自己有機會拍攝才知道開槍時的聲音及後座力很恐怖。他續說︰「原來要克服心理關口，我拍攝時要戴耳塞保護聽覺，連環開機關槍要壓抑着恐懼，亦要控制住不眨眼，很佩服以前的演員。」

AL開工前曾為角色接受開鎖訓練，姜濤好奇他是否已學會所有開鎖技能，連夾萬鎖也能開，AL說︰「我曾問開鎖師傅，上完課是否就學會開所有夾萬鎖，他說沒那麼容易，夾萬鎖也分很多種。Edan指AL的角色有特異功能，靠觸摸便能開鎖，不上課也可以。AL解釋︰「我上課時學會運用夾萬鎖匙的手勢。我上第一課時學開鎖已用錯力，要很輕力，靠聲音和感覺。」Edan笑指AL一定是用錯了跳舞的力度。飾演表匠的Edan也跟過表匠學習手表修理時戴放大鏡、手指套學夾零件的動作，他說︰「拍攝時有替手，所以只學會點皮毛。我本身對手表零認識，今次至少學會用什麼工具開表蓋和螺絲。」

Edan與AL的動作戲不多，只有一場大型槍戰戲以及一場在貨車上的小型爆破場面。白只、張繼聰被指是《盜》片的動作戲擔當，Edan說︰「我曾小看白只的身手，加上他自稱不會打，豈料他正式拍攝雙腳飛踢，打得準，很厲害﹗」Edan希望將來有機會拍動作或功夫片︰「我很想演反派、奸角，角色沒好下場也沒問題，應該幾好玩。」姜濤反派演上癮，希望下次拍槍戰戲時能手持其他款式的槍。AL想演精神病患者角色，挑戰多層次演技。 3人在戲中沒感情線，他們笑指盜賊很忙，沒時間拍拖。Edan否認劇本這樣安排是為了避免粉絲不滿︰「只是劇本剛巧加插不到，AL有段母子情。」

（即時娛樂）