《狀王之王》農曆年前播被指淪為炮灰 王浩信︰好劇無分檔期 (19:53)

王浩信、姚子羚玩寫大字遊戲時，合力寫出「泡詼」2字，疑自嘲《狀王之王》臨近農曆年推出是炮灰劇。他們及後解釋︰「我們是希望觀眾像泡茶一樣去看這套走詼諧路線的喜劇。」（林蘊兒攝）

王浩信、姚子羚、陳浩民及陳楨怡等今日出席新劇《狀王之王》宣傳活動。浩信與子羚玩寫大字遊戲時，合力寫出「泡詼」2字，疑自嘲《狀》臨近農曆年推出是炮灰劇。他們及後解釋︰「我們是希望觀眾像泡茶一樣去看這套走詼諧路線的喜劇。」

浩信和子羚受訪時稱寫「泡詼」是為劇集搞噱頭，引大家開心。對於網民指他去年約滿後，主演的劇集由台慶劇變成炮灰劇，浩信說︰「全部由公司安排，只要是好劇，就沒分檔期。臨近新年，《狀》劇很適合來開心搞氣氛。我同子羚近年少拍古裝或民初劇，相信有一定新鮮感。我首次剃頭演宋世傑，又要男扮女裝，化妝後幾靚女，簡直是驚艷﹗子羚黐鬍鬚女扮男裝，還會扮少爺調戲我。」《狀》劇由張達明監製、林子聰任總導演。張達明曾飾演宋世傑，浩信不擔心觀眾會將他們比較︰「大家演的版本不同，我很感激張達明拍攝時的指導。」

陳楨怡劇中飾演從外國回流的中醫及解剖師，她認為角色與自己有點似，說話時中英夾雜。陳楨怡說︰「在橫店拍劇時，我第一次看中醫，接受把脈和針灸，很驚。拍攝這劇的最大難度是要忍笑，經常要死忍以免NG。」她在劇中與姚子羚為王浩信爭風呷醋，陳楨怡強調未曾在現實中「爭仔」，深信將來也不會發生。至於可試過同時有2個追求者出現，她說︰「沒有，可能我樣子比較惡，男仔都被嚇走。」

（即時娛樂）