馬浚偉自爆屬超市MoneyBack會員：我儲過好多分 (21:26)

馬浚偉加盟新城廣播擔任首席營運總監後，有關電台消息的曝光增加，他在個人社交平台的簡介列出14項公職而被網民指曬銜頭，又二次創作惡搞。他日前公開解釋原因，是阻止不法之徒假冒。日前他還回應網民：「BTW 我都想補充多一句，我都係百佳MoneyBack會員嚟㗎......我儲過好多分添！淨係得你有咩？哼！」又有網民留言問他是否「yuu」會員，有冇儲分？他回應：「秘密，費事畀啲騙徒偷分」他的幽默回應被讚識得玩。

另方面，馬浚偉今日宣布程凱欣升任為新城廣播知訊台台長。姚焯菲（Chantel）現身新城接受程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，她送上鮮花恭賀對方升職。

Chantel新歌《初心小島》在音樂平台上架短短一星期，收看次數已超過32萬，Chantel在節目表示心情好興奮，談到初心，她坦言感覺矛盾：「感覺距離自己愈來愈遠，就快踏入大人18 歲階段，好多責任需要負擔，知道時間唔會返轉頭，好期待成為大人，又好想快啲逃避讀書嘅時間；但又覺得好怕長大，明白成為大人後有好多責任。希望可以藉住新歌提醒自己嘅初心同珍惜無憂無慮嘅感覺。」問她如果要諮詢音樂上意見時，會問爸爸還是音樂監製蘇道哲？Chantel毫不猶豫馬上答：「一定係監製，才夠專業，不過爸爸對音樂都有認識。」

Chantel 完成一輪《初心小島》的宣傳後，即將回新西蘭繼續學業，她表示已開始感到對香港及家人的不捨之情，擔心會思鄉。

（即時娛樂)