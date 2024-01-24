「喜劇女王」李荷妮產後復出《夜晚開的花》喜跟小鮮肉李鍾元合作 (22:53)

「喜劇女王」李荷妮產後復出新作《夜晚開的花》首播收視超越前作《戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》首集成績。《夜晚開的花》是打著「喜劇女王」回歸作的名號，時隔三年回歸小熒幕，李荷妮說：「關於這個決定，我沒有考慮太久，當時我剛生完孩子，但很想接拍這部劇，因為劇本真的很有趣。實際上我在產後半年就去了武術學校，花了5、6個月來學習，感覺我把一切都投入到《夜晚開的花》之中。」

至於李鍾元被問到選擇這部劇集的原因時則謙虛表示：「與其說是我做出選擇，不如說是導演選擇了我；收到劇本後，我覺得可以表現出我男子氣概的一面，所以很感激他們選擇了我。」

劇中趙汝花和朴秀浩逐步跨越界限走進愛情，李荷妮和李鍾元相差十一歲的「姐弟戀」也是一大看點。李荷妮笑言自己和李鍾元的默契非常好，更透露與小鮮肉合作的興奮之情：「之前和其他男演員合作時，比如薛景求、金南佶和陳善奎，都有一種成熟的化學反應；但是我和鍾元合作，則是令人耳目一新！」以《來自星星的你》捧紅金秀賢、安宰賢等人的張太侑導演也對李鍾元讚不絕口：「選定李荷妮後，我很擔心誰能演繹這部激動人心的愛情劇，加上荷妮身高1.72米，所以男演員的身高必須超過1.84米，而李鍾元就擁有了完美的身高！而且他有一雙充滿戲劇性的眼睛、聲音也很好，讓人覺得舒服穩重，他甚至連動作戲都能應付，我覺得他真的很不錯！」

故事：趙汝花（李荷妮飾）是雙重面貌卻守節十五年的蒙面寡婦。在白天是個足不出戶、行為謹慎的女人。到了晚上，她就會翻牆出去，戴著面紗去照顧那些有需要的人。在某天晚上遇到禁衛營從事官朴秀浩（李鍾元飾），他要追查年幼時慘死的父親死因。秀浩對於神秘的趙汝花留下深刻印象，而她也開始對未來有所憧憬。在一次又一次的事件中，他們一起捲入一場意想不到的事件，漸漸秀浩發現了汝花的真實身份，他的生活發生了巨大的變化。

《夜晚開的花》1月12日首播，逢星期五、六深夜上線，「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

（即時娛樂）