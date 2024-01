飛常日誌｜戴祖儀魏柏豪合力救回暈倒乘客 史穎喬蘇可欣爆業界暗號 (13:31)

next

馬國明、蔡思貝等主演的劇集《飛常日誌》明晚(26日)大結局,前晚一集講述飾演乘客的杜大偉突然在機上不適暈倒,空姐阿Wing(戴祖儀飾)見狀即時重新安排事發附近位置的乘客,同時要保持傷者意識及找來適當人士協助救援;空少李浩然(魏柏豪飾)為暈倒乘客量度脈搏及進行心肺復蘇,加上機長立即轉飛最近機場,最終成功救回該名乘客。

魏柏豪在劇中的心肺復蘇手法看似正宗,原來曾擔任空少5年半的他也曾在兩名專業護士乘客協助下,為機上突然失去知覺的乘客急救,進行了長達45分鐘的心肺復蘇,惜該名乘客還是返魂乏術。魏柏豪至今憶起事件仍然難過:「當時我同另一名空服、兩位願意幫手嘅護士乘客一齊幫嗰位客人急救,輪流做心肺復蘇同度脈搏。我哋keep住有同Med Link緊密聯絡,由佢哋遙控make sure提供嘅急救係正確。我記得救咗20分鐘左右,嗰位客人有番心跳但未回復呼吸,成件事大概經歷咗45分鐘,Med Link同事就話可以停。我之後用機上嘅Body Bag處理同臨事安置遺體,盡力清空遺體附近的位置。」

談到他在劇中量度脈搏時說的「Three one thousand」、「Four one thousand」等字句,魏柏豪解釋:「如果數數字,就咁1秒、2秒、3秒好易數快咗,但『three one thousand』咁數就可以確保時間準確啲,我哋上堂都係咁學。」他表示空中服務員需要具備不少專業知識,正式工作前要接受為期兩個月的訓練,其間幾乎每天都要考試,每次正式上機工作前亦要接受上級的臨場考試,不合格就不能登機工作。

魏柏豪與曾當過空姐的史穎喬、蘇可欣(Eunice)接受無綫官方社交平台專訪時,透露不為人知的見聞及辛酸。史穎喬驚爆傳聞中的空姐空少間「暗號」:「我有聽人講話個signal就係條叉電線。」蘇可欣透露曾遇到「借叉電線」事件,說她當時借出叉電線後馬上把房門關上免卻後患。他們又分享在職期間遇過的藝人乘客事件,蘇可欣與魏柏豪分別公開了一名非常容易服侍的藝人,兩位均是影圈一線演員,蘇可欣還透露曾目睹一位高學歷女星在機上的離奇舉動。

(即時娛樂)