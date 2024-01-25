炎明熹西貢「天空之鏡」拍音樂劇 向現場苦候粉絲致歉 (14:48)

炎明熹在音樂劇《戀上西沙》中有彈結他戲，她事前特別在家中練習，希望拍攝時能更順利。（大會提供）

炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超，近日忙於拍攝無綫全新音樂劇《戀上西沙》。女主角Gigi日前分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身，與眾演員在西貢的「天空之鏡」泥涌石灘拍外景。當日氣溫未算太低，但陰天及不時下毛毛細雨，加上頗為大風，故Gigi不用埋位時都會披上超厚長外套保暖。

天公不造美影響了拍攝進度，單是上午的拍攝行程已超時兩個鐘。眼見現場等候自己現身的Gi炎粉（粉絲暱稱）冒着寒風等了又等，Gigi十分不好意思，完成拍攝工作後馬上拿着大聲公向現場粉絲問好。她臨尾更笑言：「我都唔知講咩好，我說話係有限公司。」

Gigi接受無綫娛樂新聞台訪問時一再向現場粉絲致歉：「其實我嚟到見有部分粉絲到咗就知道弊傢伙，希望自己可以盡快拍完，但拍劇冇可能咁快完，所以真係好多謝大家喺度等。今日有啲毛毛雨同陰天，比較麻煩啲，佢哋足足喺度等咗兩個鐘，真係非常唔好意思。」

她感恩最近有不少跟粉絲見面的機會，惟自己因不擅說話待慢了大家。她說：「我一直好想講多謝大家，但因為我說話係有限公司，最近見咗大家好多次，我好似講嘅嘢都講晒咁，已經諗唔出要再講啲咩，再講好似有啲造作。不過，可以同佢哋長時間見面，我真係非常開心，真係好辛苦晒大家，經常支持我。」Gi炎粉除到現場為Gigi打氣，亦為劇組送上熱湯應援。

（即時娛樂）