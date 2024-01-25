姚焯菲否認失落新人獎感不快 自揭烏龍事致拉票失敗 (17:54)

Chantel好滿意公司投放資源，例如去年曾經在兩個國家拍攝MV，又任我嘗試不同歌曲風格。（林蘊兒攝）

姚焯菲（Chantel）推出新歌《初心小島》，約有50名小菲象（粉絲暱稱）夾分出資應援宣傳造勢，昨晚（24日）於電車上舉行小型派對，開心同遊電車河。

雖然天氣嚴寒，包到實保暖的Chantel難掩興奮，她表示首次參加電車派對，感激粉絲愛戴，出錢又出力的精心特別安排，她說：「上次出歌，他們為我安排搭水晶巴士，今次在電車上，有安排小食和影相環節。我知籌備活動過程，都有遇到麻煩，所以很佩服、欣賞及多謝粉絲為我所付出，會跟他們影相留念作回饋。換轉自己是粉絲，就未必肯這樣做。」

提及早前《萬千星輝頒獎典禮2023》，傳出Chantel疑因續約問題遭無綫冷待，並失落「最具潛質新人」獎，指她為此事不開心，粉絲也替她感不值。

Chantel解釋是自己一時大意擺烏龍，導致拉票失敗所致，她說：「之前在公司的盆菜宴，呼籲大家拉票時，講錯自己有份爭『飛躍進步』獎，其實我不在該候選名單內，粉絲以為我沒有入圍，便錯過沒有為我投票，結果影響到爭新人獎時所得的票數很低，我沒有不開心，知公司一直好惜我，亦好滿意公司投放資源，例如去年曾經在兩個國家拍攝MV，又任我嘗試不同歌曲風格。」Chantel想安撫粉絲，呼籲不必替她擔心，希望新一年繼續努力，爭取好成績。

（即時娛樂）