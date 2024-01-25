龍婷難忘曾獲許冠傑贈送太陽鏡 望有機會與歌神合唱2首歌 (18:53)

龍婷日前接受鄭丹瑞的網上頻道節目訪問，分享去年捧場「歌神」許冠傑（Sam）的紅館演唱會難忘事。她自言從小就聽許冠傑的歌，知道他是香港的神級歌手，但當時自己只有10多歲未識得欣賞，平日主要聽王菲、林憶蓮的歌。龍婷說︰「我這幾年在香港居住，加深對香港的了解後再聽Sam的歌後更欽佩他，他可以把西洋音樂的風格結合港式歌詞，唱出當時的社會環境和大家心聲。」

鄭丹瑞問許冠傑的歌對她學習廣東話有否幫助時，龍婷笑道：「我現在仍不懂得唱《半斤八両》，太難了，特別是咬字。如果唱得不準確便不好，非常失禮﹗」談到去年在許冠傑的演唱會上得到他送給現場歌迷的小禮物，龍婷激動地憶述︰「我之前未有機會入場欣賞Sam的演唱會，去年知道他開個唱，因過往也翻唱過他的歌，覺得一定要去看一次原唱。那天晚上，他唱第2首歌時經過我面前，竟輕聲地對我說『你也是唱歌的』。及後他戴住黑超唱《日本娃娃》時，走到我面前把那副黑超送給我，我很開心，立刻戴上。當時我旁邊那位男生把整個畫面拍下來，我才能擁有這段珍貴片段，真的很幸運。」

龍婷被問到如有機會跟許冠傑合唱會揀選什麼歌時，立即清唱了幾句歌曲《難忘你》及《印象》。她說：「我覺得Sam是香港精神，他的歌代表了香港每個年代發生的事。我第一次在台上看見Sam，他從舞台升上來望著觀眾，我覺得他眼睛發出的光是和我身邊的其他人不同。怎樣才可以稱為神？如果我是一枚5W的燈，Sam眼神的光至少有1000W。他讓我們感受到他對舞台、生活和音樂的熱愛，他散發出來的魅力給了我這種感覺。」

龍婷說身為東北人的她在許冠傑最紅的年代未有機會認識他，但之後竟然被這位廣東歌之神的歌曲感動，也是一種緣分。她透過節目對許冠傑說︰「我很喜歡唱歌，很愛香港，雖然我來香港的時間不長，但我很喜歡這裏的環境，包括人情味和其他一切事，我希望可以跟你多學習如何將音樂精神傳承，如何令樂迷可以透過歌曲感受到內心想法，謝謝你。」

（即時娛樂）