大灣區美味好玩攻略｜江美儀騷視后演技 黃嘉雯比堅尼浸浴勁唯美 (19:04)

黃嘉雯在節目內身穿比堅尼浸花瓣浴；江美儀展示視后級演技，反而黃嘉雯則被評為Fail。（大會提供）

旅遊飲食節目《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持，本周嘉賓是《下流上車族》飾演「小三校長」的黃嘉雯（Carmaney），她與「大婆Karen」江美儀再度碰頭，擦出不少火花。

今晚（25日）一集率先玩轉中山，首站3人到文青集中地的康公嶼，康公嶼店舖不少均以中山市花菊花做主題，3人大歎菊花Pizza、菊花蜜茶等特色美食。之後再轉戰紅博城參觀紅木傢具，當中一套傢具要24.8萬元人民幣（約27.6萬港元），非常矜貴。紅博城裝潢古色古香，Carmaney開口埋口離不開古裝，流露出恨拍古裝劇的心，江美儀聞言即幫忙硬銷：「你真係好恨拍古裝喎，各位監製佢OK㗎！」之後他們還去到客家莊土樓品嘗客家菜，其間江美儀突擊測試Carmaney演技，江美儀先展示視后級演技，做出好好吃的樣子，Carmaney則被裁定Fail，還被麥包笑她假。

明晚（26日）一集轉戰珠海，首站3人去到珠海太空中心遊覽，館內的1:1天宮空間站模型，有齊太空人睡房、太空站廁所及實驗室等，3人再到航空展區參觀，當中有一部中國首部商用機C919的模擬駕駛艙，在《衝上雲霄II》飾演Head姐的江美儀，即角色上身並搞笑謂：「我做Head姐做咗好耐，十年後我已經榮升咗機師喇！」

是集3人入住了度假酒店，Carmaney大歎四手Spa，之後再換比堅尼浸花瓣浴，畫面唯美。

（即時娛樂）