保錡33歲生日自我反思︰我10年前係個超級無敵大垃圾 (20:21)

保錡自言10年前的他是個超級無敵大垃圾，現在的他會不斷找方法令自己進步。（吳保錡Ig圖片及片段截圖 / 明報製圖）

男團ERROR成員吳保錡今天（25日）33歲生日，他在社交平台分享自拍片，自言10年前的他是個超級無敵大垃圾。

保錡說︰「Hello大家好，我係保錡呀﹗今日係我33歲正日生日，我選擇過嘅方法就係同一班跑友喺大埔大王爺廟吐露港跑15K，呢件事令我反思到10年前嘅自己同10年後嘅自己有乜嘢分別。10年前23歲嘅時候，我係一個超級無敵大垃圾。點解我係一個大垃圾呢？我每日收工淨係諗去邊度玩，去蘭桂坊點樣𢱑free，點樣飲酒，但係10年後33歲嘅自己，我會諗有乜嘢方法令自己更加進步，或者令自己更多內涵。」

保錡說他現在每朝起牀後會計劃那天做什麼令自己進步，要跑步、健身，還是看什麼YouTube片令自己長知識。他說︰「每日起身，我淨係諗今日應該晏晝做Gym先、跑步先，或者我應該睇乜嘢YouTube吸收更多知識。呢件事令我明白到人係必須要反思，唔可以原地踏步。呢個世界好簡單，你唔進步，原地踏步，喺同一個Comfort Zone，後面嘅人就會追過嚟，你自然就會退步。就係咁簡單，所以希望大家都明白，唔好停留喺自己嘅Comfort Zone。如果你10年前同10年後做緊同一樣嘢，記得要勇敢，記得要勇敢改變自己，一定要﹗希望你同我一樣都勇敢踏出第一步，改變自己。保錡，生日快樂﹗」

（即時娛樂）