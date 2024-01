next

MIRROR演唱會昨晚(24日)舉行第8場,姜濤在開騷前對鏡自拍,他在Ig限時動態搞笑寫道:「上台前大個便。」表演完後,他又寫道:「要不要再大個便?」及後他又貼出靚仔大頭相,自爆有好多鼻水。昨天他貼出多張在化妝間的照片,並表示好凍,他引新歌《黑月》其中一句歌詞:"Fly me to the moon "﹗

