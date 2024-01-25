周秀娜預告情人節跟年輕肌肉男見面 Day旅行後增磅有小肚腩 (21:52)

泰國人氣男神New Thitipoom（鄭明心），今天（25日）與周秀娜、COLLAR成員許軼（Day）、歸綽嶢、張天穎出席時尚品牌活動。

周秀娜表示除農曆新年有幾天假期，2月14日情人節亦要開工，預告已約定跟一位靚仔、年輕、擁澎湃肌肉男士單對單見面，她說：「因為要拍新戲，便約了男主角情人節圍讀劇本，我承認是有少少私心。畢竟本身大家並不認識，但戲中要飾演一對，想在開拍前大家多了解變熟落才拍。」周秀娜大賣關子，拒透露對手身分，只知對方未結婚，但不清楚有沒有女友，不擔心惹對方女粉絲妒忌。

問戲中有沒有親熱戲或性感演出，她說：「想為其他女士謀福利，戲中騷身形交男主角負責。現實中，我不注重另一半身形或樣子，反而著重了解性格。如要看身形，我看自己就得，平日多數留意女士身形，男士就沒有太多研究。」

COLLAR成員許軼（Day）冒寒穿短袖Tee配長褲現身。早前Day到日本旅行充電，自爆增磅返港並有小肚腩，3月將舉行COLLAR演唱會，現時積極做運動喼弗。她打算待農曆新年過後，便閉關專心備戰：「新年想爭取放假，例如Ivy（蘇雅琳）最近做完舞台劇都要休息一下。我們一班人平日各自工作太忙，很久沒聚在一起，好想約打邊爐當食團年飯，或者約去長洲當短旅行。」

相關新聞：泰男神New學講廣東話 自爆愛食蛋撻 盼挑戰拍動作片

（即時娛樂）