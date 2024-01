next

鄭秀文(Sammi)經歷完去年情緒及健康的高高低低後,已於社交平台再次活躍起來,更宣布鎖定今年7月舉行演唱會。Sammi今日凌晨在社交平台分享她為胞姊慶祝生日時的照片,自爆一個人吃了12安士牛扒,並笑言「12oz,一人KO冇問題,濕濕碎。Happy birthday to my dearest sister. I can't imagine如果生命中沒有了三位家姐和我的弟弟,會是如何失去色彩和愛。謝謝生命中有你們。」

