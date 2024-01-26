《飛常日誌》今晚大結局 馬國明蔡思貝成功復合？ (13:57)

馬國明與蔡思貝在《飛常日誌》中飾演一對離婚夫婦，兩人最終能否復合，今晚大結局自有交代。（大會提供）

馬國明、蔡思貝等主演的劇集《飛常日誌》今晚（26日）大結局，昨晚一集講述機場進行大型事故演習。監製陳耀全表示劇本原來沒大型事故演習場面，適逢拍攝期間機場舉行大型事故演習機會難得，馬上拍板落實拍攝呈現出機場最真實一面。香港國際機場每年都會進行一次大型事故演習，由多個政府部門和機構一同參與，演習人數超過1000人。

每次演習的主題均不同，這次的演習主題是「化學品泄漏」，當日除有大量消防車及救護車到場，還有模擬飛機引擎爆炸情况，並使用了應對化學品泄漏的洗消設施。陳耀全說︰「當日凌晨2點開始拍攝，拍到朝早7點，因為大型事故演習係真實中進行緊，全程冇得停冇得NG，我哋出動咗幾部攝影機進行多角度拍攝，好似入咗戰場打仗咁！為咗將場面融入劇情，又唔影響演習進行，我哋另外安排演員另一日返去補拍。」

《飛》劇今晚大結局，講述雷雨雲逼近香港，機場發出「紅色閃電警號」，停機坪暫停運作，在停機坪工作的Henry（徐榮飾）和安仔（吳偉豪飾）即時放下工作，走進避雷區避雷。另邊廂，行李運送受到雷雨雲影響，航空公司駐機場主管Jackie（蔡思貝飾）即時安撫旅客。馬國明與蔡思貝、洪永城與高海寧在劇中的感情線如何發展，前者會否復合，高海寧會否被洪永城真誠打動，將在最後一集交代。

（即時娛樂）