陳敏之母親急性血癌病逝︰沒有妳 我不知道怎樣過 (14:42)

陳敏之昨天（25日）在社交平台透露母親病重，生命正在倒數，她的45歲生日願望只有一個，希望母親能夠康復。不過，她的願望落空，陳媽媽昨晚病逝。敏之在Ig上載陳媽媽的手放在其兒子雷子樂的肖像咕臣上，而她的手則疊住媽媽手背的照片，以及兩母女的多張舊合照，傷心地公布母親死訊。

她說︰「致我最愛的媽媽，親愛的媽媽... 您是我生命中最重要的人，您一生不辭勞苦照顧我和弟弟，還有您最錫的孫仔子樂。您對家庭無私的愛和奉獻，照亮了我們的生命。您是一位偉大的母親，感謝您把我帶到這個世界，感謝您成為我的母親。這是您給我最寶貴的禮物，我會永遠記住您的教導，傳承您的美德，成為更好的人。媽咪，我愛您。2023年妳不幸患上急性血癌，我們同妳並肩作戰，走過死亡幽谷，陪妳在醫院打仗。妳有無比的意志力和正能量，妳是一位戰士Super Woman，結果妳打贏這場仗。在這一年，妳康復得好好，我要爭取時間去愛妳，帶妳去吃最好的。很感恩我們一家人可以一齊去泰國旅行，我知道這也是妳的心願，我都會盡力幫妳完成。」

「2024年1月25日晚上，我拖著妳的手，在至親的陪伴下離開了我們，很平安地踏上了通往天家的旅程。在這個艱難的時刻，我是無比的傷痛。媽媽...我怎能失去您，我的手指在發抖，我很害怕這一刻。沒有妳的日子，我不知道能怎樣過。妳陪伴着我結婚生仔，陪伴着子樂長大，見證我每一個時刻和成長階段，照亮我的人生，您知道我有多愛您嗎？媽媽，我知道你已經在天父的懷抱裏，已經沒有疾病和苦痛。我知道你在天上，會常常看顧着我們。昨天我跟妳約定，如果我想同妳傾偈的時候，我就會望着天空跟妳說，妳記得記得要回應我，我還有千言萬語想跟妳說，又或者我們在夢中見。我們會想念您，懷念您的好。我知道妳最擔心我的身體，我應承妳會好好照顧自己和家庭，妳不用擔心和掛心，我們將來一定會重聚。」

敏之在文尾感謝親友︰「在這裏，我要感謝親人好友在這個艱難的時刻，對媽媽無微不至的照顧和愛。我代表媽媽感謝你們﹗媽媽有你們真的很幸福﹗我也很感謝仁安醫院的醫療團隊對媽媽悉心溫柔的照料，感謝媽媽的主診醫生，潘逸陞醫生和陳敏航醫生。從去年至今年，你們跟我們一齊打仗，一齊渡過高高低低。你們給我和家人的心靈支持，給媽媽的愛和心靈安慰是無比的重要。媽媽.. 我永遠愛您﹗您永遠留在我們心中﹗感謝您，給予我生命中最美好的禮物，願您在天堂中得到永恆的平安和喜樂。」

（即時娛樂）