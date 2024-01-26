張繼聰開騷獲6歲細女睇足全場︰多給2元零用錢作獎勵 (17:40)

張繼聰、梁釗峰與Mansonvibes（張進翹，Manson） 昨晚合作演出音樂會，獲馮允謙、吳林峰、應智越等捧場，張繼聰的父母及一對子女亦有現身。張繼聰打頭陣獻唱，現年44歲的他自嘲是「黐線佬」，說人生在世總會遇上不如意和艱難的事，他也一樣捱過，要以自己3首歌為樂迷打氣。Manson演出時分享創作英文歌《QUEST?ONS》的感受︰「人生有好多未知，正如我籌備和綵排這音樂會時帶着很多疑問，但不打緊，只要凡事抱着相信的心態就有機會成真。」釗峰唱出多首情歌後以英文名呼喚兩位拍檔時，自爆其英文名叫「Andy」，令台下觀眾大笑。他又表示跟Manson有相識多年的感覺，兩人擁抱及扮咀嘴，張繼聰見狀忍不住笑。

3人騷後受訪，張繼聰說這類純音樂元素音樂會較少，因此很享受演出過程。3人較少合唱，他說︰「我們年紀不同，經歷的人生階段也不同，但都是土炮香港仔，想各自分享自己的故事。釗峰唱歌有情感又有技巧；Manson很有個人風格，創作的歌曲獨特。他之前曾與謝安琪拍戲，我探班時見他很乖，但上到舞台原來很狂野。」張繼聰表示6歲細女張靖一向早睡，這晚睇足全場很給面子，要多給她兩元零用錢作獎勵。農曆年將至，張繼聰預計要為兩套有份演出的賀歲片《飯戲攻心2》及《盜月者》密密宣傳和謝票。釗峰說他們3人雖然少交流，卻自然地就連結一起。Manson感謝兩位前輩提點，希望再有機會合作，透露已約好他們打籃球和食火鍋。

（即時娛樂）